Жители Красноярского края пьют пиво больше остальных сибиряков

Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль. С января по сентябрь этого года продажи пива в Сибири достигли 74,5 млн декалитров. Это на 12,5% больше, чем в прошлом году. Продажи пенного да этот период поднялись на 21,2% — до 9,7 млн декалитров.