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Posted 3 ноября, 12:02

Published 3 ноября, 12:02

Modified 3 ноября, 12:04

Updated 3 ноября, 12:04

Жители Красноярского края пьют пиво больше остальных сибиряков

Жители Красноярского края пьют пиво больше остальных сибиряков

3 ноября 2024, 12:02
Фото: prmira.ru.
Розничные продажи пива в Сибири с начала года выросли. В лидерах Красноярский край — жители нашего региона пьют пенное больше остальных.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль. С января по сентябрь этого года продажи пива в Сибири достигли 74,5 млн декалитров. Это на 12,5% больше, чем в прошлом году. Продажи пенного да этот период поднялись на 21,2% — до 9,7 млн декалитров.

Сибирь в рейтинге превысила рост в целом по России. Больше всего пива покупают в Красноярском крае — за этот год жители региона приобрели 13,2 млн декалитров — это на 26% больше, чем в прошлом году.

На втором месте — Новосибирская область (12,9 млн декалитров), на третьем — Кемеровская (11,7 млн), на четвертом — Иркутская (9,8 млн) и замыкает пятерку Алтайский край (9,7 млн).

Продажи сидра и медовухи в СФО поднялись за год на 18,5%, продали 738 тысяч декалитров.

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