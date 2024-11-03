Жители Красноярского края пьют пиво больше остальных сибиряков

Posted 3 ноября, 12:02
Published 3 ноября, 12:02
Modified 3 ноября, 12:04
Updated 3 ноября, 12:04
Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль. С января по сентябрь этого года продажи пива в Сибири достигли 74,5 млн декалитров. Это на 12,5% больше, чем в прошлом году. Продажи пенного да этот период поднялись на 21,2% — до 9,7 млн декалитров.
Сибирь в рейтинге превысила рост в целом по России. Больше всего пива покупают в Красноярском крае — за этот год жители региона приобрели 13,2 млн декалитров — это на 26% больше, чем в прошлом году.
На втором месте — Новосибирская область (12,9 млн декалитров), на третьем — Кемеровская (11,7 млн), на четвертом — Иркутская (9,8 млн) и замыкает пятерку Алтайский край (9,7 млн).
Продажи сидра и медовухи в СФО поднялись за год на 18,5%, продали 738 тысяч декалитров.