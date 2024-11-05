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Posted 5 ноября, 02:51

Published 5 ноября, 02:51

Modified 5 ноября, 08:32

Updated 5 ноября, 08:32

Красноярскому бизнесмену продлили арест по делу о хищении у Минобороны 900 миллионов

Красноярскому бизнесмену продлили арест по делу о хищении у Минобороны 900 миллионов

5 ноября 2024, 02:51
Фото: 1MI.
В Красноярске продлили меру пресечения гендиректору «ЕРСМ Сибири» Роману Безрукову. Он подозревается в хищении 900 миллионов рублей у Минобороны.

Роман Безруков обвиняется в хищении 900 миллионов рублей у Минобороны. Средства были выделены на строительство объектов связи.

Однако как утверждают ТАСС и «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сумма похищенного может превысить 2,5 млрд рублей.

Сегодня, 5 ноября, Железнодорожный районный суд Красноярска решил продлить меру пресечения Роману Безрукову.

По решению суда, гендиректор «ЕРСМ Сибири» будет находиться под арестом как минимум до 3 января 2025 года.

Безрукова обвиняют в хищении денежных средств у Минобороны (часть 4 статья 159 УК РФ).

  • Ранее мы рассказывали о том, что Роман Безруков при задержании пытался сбежать по крыше от силовиков.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Арест#Мошенничество#Минобороны#Хищение#Железнодорожный суд
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