Красноярскому бизнесмену продлили арест по делу о хищении у Минобороны 900 миллионов

Posted 5 ноября, 02:51
Published 5 ноября, 02:51
Modified 5 ноября, 08:32
Updated 5 ноября, 08:32
Роман Безруков обвиняется в хищении 900 миллионов рублей у Минобороны. Средства были выделены на строительство объектов связи.
Однако как утверждают ТАСС и «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сумма похищенного может превысить 2,5 млрд рублей.
Сегодня, 5 ноября, Железнодорожный районный суд Красноярска решил продлить меру пресечения Роману Безрукову.
По решению суда, гендиректор «ЕРСМ Сибири» будет находиться под арестом как минимум до 3 января 2025 года.
Безрукова обвиняют в хищении денежных средств у Минобороны (часть 4 статья 159 УК РФ).