prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 02:28

Published 12 ноября, 02:28

Modified 12 ноября, 04:06

Updated 12 ноября, 04:06

Краевые власти за 1,5 миллиона заказали «портрет» красноярского туриста

Краевые власти за 1,5 миллиона заказали «портрет» красноярского туриста

12 ноября 2024, 02:28
Фото: prmira.ru.
Из регионального бюджета потратят 1,5 миллиона рублей на проведение исследования туристического потока Красноярска. По его итогам создадут «портрет туриста».

На портале госзакупок появился аукцион на проведение информационно-аналитического исследования туристского потока Красноярска. Результатом исследования должен стать «портрет туриста».

Заказчиком выступает туристский информационный центр. Начальная цена контракта — 1,5 миллиона рублей.

Как указано в документах, «портрет туриста» создадут на основе данных сотовых операторов.

Победителю аукциона придется выяснить численность туристов и экскурсантов, на чем они приехали в Красноярск, определить их траты и средний чек в сутки, сравнив с другими территориями.

Еще исполнителю предстоит выяснить, когда туристы чаще всего посещают главные достопримечательности Красноярска:

  • Николаевская сопка;
  • лестница на Торгашинский хребет;
  • нацпарк «Красноярские Столбы» (Восточный и «Центральный» входы);
  • экопарк «Гремячая грива»;
  • Покровский парк;
  • остров Татышев;
  • площадь Мира;
  • фан-парк «Бобровый лог»;
  • проспект Мира и пересечение улицы Кирова.

Всю полученную информацию исполнитель должен разделить по полу, возрасту, уровню доходов, городу/стране проживания, цели поездки и т. д.

Подрядчика для исследования выберут 20 ноября.

  • До этого мы рассказывали, что из бюджета Красноярского края потратят больше миллиона рублей на визит московских журналистов. Планируется, что по итогам съемочного процесса будет создан видеоролик, позиционирующий Красноярский край как привлекательное направление для туристических поездок.
Читайте также:
В Красноярск приехали снимать еще одно кулинарное шоуКрасноярск показали в новом выпуске шоу «Поедем, поедим»
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Туризм#Госзакупки#Турист#Достопримечательности
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика