Краевые власти за 1,5 миллиона заказали «портрет» красноярского туриста

Posted 12 ноября, 02:28
Published 12 ноября, 02:28
Modified 12 ноября, 04:06
Updated 12 ноября, 04:06
На портале госзакупок появился аукцион на проведение информационно-аналитического исследования туристского потока Красноярска. Результатом исследования должен стать «портрет туриста».
Заказчиком выступает туристский информационный центр. Начальная цена контракта — 1,5 миллиона рублей.
Как указано в документах, «портрет туриста» создадут на основе данных сотовых операторов.
Победителю аукциона придется выяснить численность туристов и экскурсантов, на чем они приехали в Красноярск, определить их траты и средний чек в сутки, сравнив с другими территориями.
Еще исполнителю предстоит выяснить, когда туристы чаще всего посещают главные достопримечательности Красноярска:
Всю полученную информацию исполнитель должен разделить по полу, возрасту, уровню доходов, городу/стране проживания, цели поездки и т. д.
Подрядчика для исследования выберут 20 ноября.