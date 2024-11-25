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Posted 25 ноября, 07:04

Published 25 ноября, 07:04

Modified 25 ноября, 07:27

Updated 25 ноября, 07:27

Больше 500 человек не могут вылететь из Норильска из-за метели

Больше 500 человек не могут вылететь из Норильска из-за метели

25 ноября 2024, 07:04
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
На севере Красноярского края массово задерживаются авиарейсы. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной стала метель.

По данным ведомства, прием и вылет самолетов ограничили в международном аэропорту Норильска имени Н. Н. Урванцева. Пассажиры авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар» не могут вылететь в Москву, Красноярск, Новосибирск и Сочи, также не могут улететь из Москвы, Новосибирска и Красноярска в Норильск. Более 500 пассажиров ожидают вылета самолетов в Норильске.

По той же причине в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского 58 пассажиров не могут вылететь в поселок Туру рейсом, который должна выполнить авиакомпания «КрасАвиа».

Транспортная прокуратура проводит проверку.

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#Владислав Савончик#Норильск#Самолет#Красноярский край#Аэропорт#Пассажиры#Метель
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