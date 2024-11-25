Больше 500 человек не могут вылететь из Норильска из-за метели

По данным ведомства, прием и вылет самолетов ограничили в международном аэропорту Норильска имени Н. Н. Урванцева. Пассажиры авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар» не могут вылететь в Москву, Красноярск, Новосибирск и Сочи, также не могут улететь из Москвы, Новосибирска и Красноярска в Норильск. Более 500 пассажиров ожидают вылета самолетов в Норильске.