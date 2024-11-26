Красноярцам рассказали подробности спектакля в новогоднем трамвае

Posted 26 ноября, 11:46
Published 26 ноября, 11:46
Modified 26 ноября, 11:48
Updated 26 ноября, 11:48
Анонс спектакля театр недавно выложил в своих соцсетях. В мэрии рассказали, что команда театра обратилась к ним за подходящим трамваем и помощью в технической организации.
Сейчас известно, что для постановки выделили новый трамвай «Львенок» — он будет ехать по маршруту от «Предмостной» до «КрасТЭЦ.
Работать над спектаклем будет московский режиссер Григорий Артамонов. Пока сюжет не раскрывается, но известно, что пьеса будет новогодней и в ней играют три молодых актёра. Вот какое описание у спектакля:
«Вы садитесь в настоящий трамвай, что важно, тёплый. И для вас начинается и поездка, и спектакль.Дима, Коля и Маша приятели. Только ни один из них точно не понимает, кто в кого влюблён. Или кто-то всё же понимает?
Повороты сюжета, повороты в дороге, молодость, юмор, песни. И, конечно, новогоднее настроение — ведь трамвай-то новогодний!»
Премьера пройдёт 22 декабря. На каждый спектакль смогут попасть только 40 зрителей — такое количество посадочных мест в трамвае. Всего запланировано 8 спектаклей в декабре и первой половине января.
Купить билеты можно будет в свободной продаже — объявление о старте продаж будут в соцсетях театра. На 4 января билеты начали продавать, но их раскупили меньше чем за день.