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Posted 29 ноября, 07:47

Published 29 ноября, 07:47

Modified 29 ноября, 07:59

Updated 29 ноября, 07:59

В Красноярске четверым людям одновременно пересадили органы одного умершего человека

В Красноярске четверым людям одновременно пересадили органы одного умершего человека

29 ноября 2024, 07:47
Фото: t.me/kkbkras.
В Краевой клинической больнице врачи одновременно в четырех операционных трансплантировали две почки, сердце и печень.

Как рассказали в больнице, врачи успешно пересадили органы.

Заведующий отделением органного донорства Муслим Цокаев рассказал, что эти органы удалось изъять у одного умершего человека.

«Потенциальный донор становится эффективным донором, если мы изъяли хотя бы один орган, а сегодня, в очередной раз, получилось так, что были изъяты четыре органа, что позволило спасти четыре жизни», — отметил Цокаев.
  • Ранее красноярский трансплантолог рассказала о своей работе, о том, какие трудности бывают с пересадкой и можно ли купить органы на черном рынке.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Врачи#Краевая больница#Доноры#Врач#Орган#Трансплантация
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