В Красноярске четверым людям одновременно пересадили органы одного умершего человека

Posted 29 ноября, 07:47
Published 29 ноября, 07:47
Modified 29 ноября, 07:59
Updated 29 ноября, 07:59
Как рассказали в больнице, врачи успешно пересадили органы.
Заведующий отделением органного донорства Муслим Цокаев рассказал, что эти органы удалось изъять у одного умершего человека.
«Потенциальный донор становится эффективным донором, если мы изъяли хотя бы один орган, а сегодня, в очередной раз, получилось так, что были изъяты четыре органа, что позволило спасти четыре жизни», — отметил Цокаев.