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Posted 29 ноября, 12:14

Published 29 ноября, 12:14

Modified 29 ноября, 12:28

Updated 29 ноября, 12:28

Егоров-младший рассказал, как его задержали на границе и что было потом

«Сотрудники сами ничего не знали»: Егоров-младший рассказал о задержании на границе

29 ноября 2024, 12:14
Фото: СК Красноярского края.

Егоров-младший рассказал, как его задержали на границе и что было потом

Сюжет
Дело Антона Егорова
Антон Егоров, младший сын владельца строительного холдинга «Сибиряк» Владимира Егорова, рассказал, как его задержали на границе с Казахстаном.

Антона Егорова задержали сегодня утром, 29 ноября, в Новосибирске при попытке пересечь границу с Казахстаном. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода.

Следователи считают, что с декабря 2022 года по март 2023 года, будучи директором «КДСК», Антон Егоров знал, что работы не выполнены полностью, но «обеспечил» подделку документов об объемах и стоимости выполненных работ. В результате завод заплатил компании 98 миллионов рублей. Деньгами Егоров, как полагает следствие, «распорядился по своему усмотрению».

Видео с рассказом публикует телеграм-канал Kras Mash. На нем Егоров-младший говорит, что его задержали на паспортном контроле — там ему сначала сказали, что «уточняют реквизиты», а потом, что «есть подозрения, что паспорт поддельный».

«Потом часа два вообще ничего не говорили. Потом приехали сотрудники, которые, как я понял, сами ничего не знали. Повезли меня, по их информации в Красноярск, при этом знать не знали как, что, зачем они везут. Потом вдруг изменилось направление, сказали, что всё-таки едем в Новосибирск.
В Новосибирске сотрудники, которые встретили из Красноярска, тоже понятия не имели».
Видео: Kras Mash.

Уголовное дело, как сказал Егоров, против него возбудили через несколько часов после задержания.

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