«Сотрудники сами ничего не знали»: Егоров-младший рассказал о задержании на границе

Posted 29 ноября, 12:14
Published 29 ноября, 12:14
Modified 29 ноября, 12:28
Updated 29 ноября, 12:28
Антона Егорова задержали сегодня утром, 29 ноября, в Новосибирске при попытке пересечь границу с Казахстаном. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода.
Следователи считают, что с декабря 2022 года по март 2023 года, будучи директором «КДСК», Антон Егоров знал, что работы не выполнены полностью, но «обеспечил» подделку документов об объемах и стоимости выполненных работ. В результате завод заплатил компании 98 миллионов рублей. Деньгами Егоров, как полагает следствие, «распорядился по своему усмотрению».
Видео с рассказом публикует телеграм-канал Kras Mash. На нем Егоров-младший говорит, что его задержали на паспортном контроле — там ему сначала сказали, что «уточняют реквизиты», а потом, что «есть подозрения, что паспорт поддельный».
«Потом часа два вообще ничего не говорили. Потом приехали сотрудники, которые, как я понял, сами ничего не знали. Повезли меня, по их информации в Красноярск, при этом знать не знали как, что, зачем они везут. Потом вдруг изменилось направление, сказали, что всё-таки едем в Новосибирск.
В Новосибирске сотрудники, которые встретили из Красноярска, тоже понятия не имели».
Уголовное дело, как сказал Егоров, против него возбудили через несколько часов после задержания.