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Posted 7 декабря, 07:13

Published 7 декабря, 07:13

Modified 7 декабря, 07:16

Updated 7 декабря, 07:16

Более 170 человек не могут улететь из Красноярска в Кыргызстан из-за непогоды

Более 170 человек не могут улететь из Красноярска в Кыргызстан из-за непогоды

7 декабря 2024, 07:13
Фото: prmira.ru.
В Красноярске больше чем на 13 часов задерживается рейс в кыргызский город Ош. Вылета ожидают более 170 пассажиров, из них четыре ребенка, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Самолет компании «Россия» должен был вылететь 7 декабря в 02:30 ночи, однако, судя по онлайн-табло, вылететь сможет не раньше, чем в 22:05.

Фото: www.kja.aero

Причиной задержкой рейса более стали неблагоприятные метеоусловия в пункте назначения.

Кроме этого, продолжают в ведомстве в абаканском аэропорту по той же причине не могут вылететь в Красноярск пассажиры «КрасАвиа». Задержка, по предварительным данным, составит более суток.

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#Владислав Савончик#Погода#Красноярск#Аэропорт#Россия#Задержка#Кыргызстан
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