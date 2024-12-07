Более 170 человек не могут улететь из Красноярска в Кыргызстан из-за непогоды

Posted 7 декабря, 07:13
Published 7 декабря, 07:13
Modified 7 декабря, 07:16
Updated 7 декабря, 07:16
Самолет компании «Россия» должен был вылететь 7 декабря в 02:30 ночи, однако, судя по онлайн-табло, вылететь сможет не раньше, чем в 22:05.
Причиной задержкой рейса более стали неблагоприятные метеоусловия в пункте назначения.
Кроме этого, продолжают в ведомстве в абаканском аэропорту по той же причине не могут вылететь в Красноярск пассажиры «КрасАвиа». Задержка, по предварительным данным, составит более суток.