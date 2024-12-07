Красноярец отказался отдавать выпавший у девочки iPhone и попал под дело о грабеже

Posted 7 декабря, 10:01
Published 7 декабря, 10:01
Modified 7 декабря, 10:03
Updated 7 декабря, 10:03
Как рассказали в полиции, 11-летняя девочка выронила телефон на улице Гусарова в Октябрьском районе. Мужчина проходил мимо, заметил это и подобрал гаджет. Девочка догнала его и попросила вернуть телефон, однако незнакомец заявил, что ничего не брал, и ушел.
Девочка рассказала все маме и она заявила в полицию. Они нашли подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний красноярец. Мужчина признался, что поднял упавший телефон и взял его себе.
Гаджет изъяли, а против мужчины возбудили уголовное дело за грабеж. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.