Красноярец отказался отдавать выпавший у девочки iPhone и попал под дело о грабеже

Как рассказали в полиции, 11-летняя девочка выронила телефон на улице Гусарова в Октябрьском районе. Мужчина проходил мимо, заметил это и подобрал гаджет. Девочка догнала его и попросила вернуть телефон, однако незнакомец заявил, что ничего не брал, и ушел.