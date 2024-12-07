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Posted 7 декабря, 10:01

Published 7 декабря, 10:01

Modified 7 декабря, 10:03

Updated 7 декабря, 10:03

Красноярец отказался отдавать выпавший у девочки iPhone и попал под дело о грабеже

Красноярец отказался отдавать выпавший у девочки iPhone и попал под дело о грабеже

7 декабря 2024, 10:01
Фото: МВД 24.
Житель Красноярска подобрал на улице телефон, который уронила впереди идущая девочка, и оставил его себе. Против него возбудили уголовное дело за грабеж.

Как рассказали в полиции, 11-летняя девочка выронила телефон на улице Гусарова в Октябрьском районе. Мужчина проходил мимо, заметил это и подобрал гаджет. Девочка догнала его и попросила вернуть телефон, однако незнакомец заявил, что ничего не брал, и ушел.

Девочка рассказала все маме и она заявила в полицию. Они нашли подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний красноярец. Мужчина признался, что поднял упавший телефон и взял его себе.

Видео: МВД 24.

Гаджет изъяли, а против мужчины возбудили уголовное дело за грабеж. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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