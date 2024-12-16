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Posted 16 декабря, 06:58

Published 16 декабря, 06:58

Modified 16 декабря, 07:00

Updated 16 декабря, 07:00

Лишили радости: в Дивногорске не будут заливать знаменитую ледяную горку. Люди злятся

Лишили радости: в Дивногорске не будут заливать знаменитую ледяную горку. Люди злятся

16 декабря 2024, 06:58
Фото: t.me/divnogorsk_adm.
В Дивногорске не будут заливать знаменитую ледяную горку из-за новых требований к безопасности. Жители злятся и ругаются на администрацию.

Как сообщили в администрации Дивногорска, в этом году вместо 70-метровой широкой ледяной горки на площади установят 12-метровую деревянную. Сделать старую горку, заявляют в мэрии, нельзя из-за ужесточенных недавно требований безопасности.

«Дивногорцев будет радовать безопасная 12-ти метровая деревянная горка с двумя скатами, один из которых предназначен для детей. Высота конструкции более 5 метров», — пишут в мэрии.
Старая горкаСтарая горка
Старая горкаСтарая горка
Новая горкаНовая горка
Новая горкаНовая горка
Старая горка. Фото: t.me/divnogorsk_adm

Однако дивногорцы этому, судя по комментариям в соцсетях, не очень рады.

«Лишили детей радости. Сколько была ледяная горка? Лет 50-60 подряд, наверное. Кому помешала».
«Администрация города! Новогоднего настроения у людей и так нету! А вы ещё и горку убрали!»
«Это абсурд. Город в горах, а естественными ландшафтными условиями для организации горок запрещено пользоваться».

Жители других городов пишут, что теперь не поедут в Дивногорск на праздники:

«Горка было единственным, что привлекало приехать в Дивногорск. Но увы, теперь в Дивном делать нечего».

Кто-то наоборот говорит, что новая горка менее безопасна, чем старая.

«Безопасная горка? Ребенок пока по этим ступеням поднимется, уже раз пять упадет».
«Да эту горку толпа снесет, либо она рухнет».
«На такой горке очередь будет до слаломной горы. Последний как раз к марту прокатится».

Всего люди оставили уже сотни гневных комментариев. В мэрии Дивногорска отвечают, что им «тоже очень жаль», но «это федеральные требования», и они «должны их выполнять».

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Дивногорск#Безопасность#Жалобы#Администрация#Елка#Горка
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