«Никаких лимитов»: Путин назвал безобразием отказ банков в выдаче семейной ипотеки

Posted 19 декабря, 11:59
Published 19 декабря, 11:59
Modified 19 декабря, 11:59
Updated 19 декабря, 11:59
На пресс-конференции ведущая отметила, что у банков закончились лимиты на семейную ипотеку и теперь они ввели комбо-ипотеку, где «накидывают» свой процент. Журналистка спросила Путина, что в такой ситуации делать молодым семьям.
Владимир Путин пообещал «навести порядок» с выдачей льготных ипотек, заявив, что никаких лимитов не должно быть.
«Это безобразие. Не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет, потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства».
Он отметил, что банки получают 6% от тех, кто пользуется «семейной ипотекой», и субсидии от государства, покрывающих разницу между банковской ставкой и 6% процентами.
Путин добавил, что государство должно возмещать эту разницу, поэтому «никаких лимитов не должно быть».