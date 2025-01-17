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Posted 17 января, 06:19

Published 17 января, 06:19

Modified 17 января, 06:22

Updated 17 января, 06:22

Стало известно о состоянии экс-главы ФМБА после попытки суицида

Стало известно о состоянии экс-главы ФМБА после попытки суицида

17 января 2025, 06:19
Фото: ФМБА.
Экс-гендиректор ФМБА Борис Баранкин, которого задержали по делу о взятках на 16,5 миллиона рублей, впал в кому после попытки суицида. В СК сообщили, что он пришел в себя и находится в крайне тяжелом состоянии.

14 января Баранкина задержали по второму уголовному делу. Вечером его госпитализировали — он впал в кому после попытки суицида, сообщал источник «ПМ». Вчера, 16 января, он пришел в сознание

Сегодня, 17 января, в СК сообщили, что заседание по мере пресечения перенесли на 18 января в связи состоянием здоровья.

В 2023 году против Баранкина возбудили уголовное дело о подмене дорогих лекарств на более дешёвые аналоги. Он и другие подозреваемые, как полагают в СК, использовали препараты сами, а также дарили друзьям и родственникам. Ранее ущерб оценивался в 9 млн рублей, однако, по новым данным следствия, сумма выросла до 15,5 млн рублей.

14 января стало известно о возбуждении второго уголовного дела против Баранкина — его подозревают в получении более 16,5 миллионов рублей в качестве взятки. За регулярные взятки, по версии следствия, он содействовал предпринимателю в получении контрактов на поставку лекарств для нужд учреждения.

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#Владислав Савончик#Взятки#Фмба#СК#Уголовное дело#Лекарства#Суицид#Кома#Госпитализация#Борис Баранкин
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