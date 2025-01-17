Стало известно о состоянии экс-главы ФМБА после попытки суицида

Posted 17 января, 06:19
Published 17 января, 06:19
Modified 17 января, 06:22
Updated 17 января, 06:22
Сегодня, 17 января, в СК сообщили, что заседание по мере пресечения перенесли на 18 января в связи состоянием здоровья.
В 2023 году против Баранкина возбудили уголовное дело о подмене дорогих лекарств на более дешёвые аналоги. Он и другие подозреваемые, как полагают в СК, использовали препараты сами, а также дарили друзьям и родственникам. Ранее ущерб оценивался в 9 млн рублей, однако, по новым данным следствия, сумма выросла до 15,5 млн рублей.
14 января стало известно о возбуждении второго уголовного дела против Баранкина — его подозревают в получении более 16,5 миллионов рублей в качестве взятки. За регулярные взятки, по версии следствия, он содействовал предпринимателю в получении контрактов на поставку лекарств для нужд учреждения.