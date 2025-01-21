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Posted 21 января, 05:54

Published 21 января, 05:54

Modified 21 января, 05:59

Updated 21 января, 05:59

Красноярский школьник избил девочку прутом и обматерил взрослых. Он устрашает двор

Красноярский школьник избил девочку прутом и обматерил взрослых. Он устрашает двор

21 января 2025, 05:54
Фото: 112 Красноярск.
В Красноярске на улице Тотмина в одном из дворов 9-летний мальчик несколько раз ударил сверстницу железным прутом и причинил ей «телесные повреждения». Местные жители не первый раз жалуются на него.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел еще 17 января и сам мальчик вел себя не адекватно. По факту причинения телесных проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как пишет «112 Красноярск», мальчик ударил девочку, потому что она с ним не поздоровалась. До приезда полиции его удерживал местный житель. На видео слышно, как подросток материт взрослых и просит его отпустить.

Видео: 112 Красноярск.

Канал уточняет, что местные жители не раз обращали внимание на агрессивное поведение ребенка. По их словам, ребенок живет с бабушкой.

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#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Школьник#Дети#Полиция#Девочка#Инцидент#Агрессия#Местные жители#Телесные повреждения
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