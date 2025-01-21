Красноярский школьник избил девочку прутом и обматерил взрослых. Он устрашает двор

Posted 21 января, 05:54
Published 21 января, 05:54
Modified 21 января, 05:59
Updated 21 января, 05:59
Как сообщили в полиции, инцидент произошел еще 17 января и сам мальчик вел себя не адекватно. По факту причинения телесных проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как пишет «112 Красноярск», мальчик ударил девочку, потому что она с ним не поздоровалась. До приезда полиции его удерживал местный житель. На видео слышно, как подросток материт взрослых и просит его отпустить.
Канал уточняет, что местные жители не раз обращали внимание на агрессивное поведение ребенка. По их словам, ребенок живет с бабушкой.