Красноярский школьник избил девочку прутом и обматерил взрослых. Он устрашает двор

В Красноярске на улице Тотмина в одном из дворов 9-летний мальчик несколько раз ударил сверстницу железным прутом и причинил ей «телесные повреждения». Местные жители не первый раз жалуются на него.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел еще 17 января и сам мальчик вел себя не адекватно. По факту причинения телесных проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. Как пишет «112 Красноярск», мальчик ударил девочку, потому что она с ним не поздоровалась. До приезда полиции его удерживал местный житель. На видео слышно, как подросток материт взрослых и просит его отпустить. Видео: 112 Красноярск . Канал уточняет, что местные жители не раз обращали внимание на агрессивное поведение ребенка. По их словам, ребенок живет с бабушкой. Читайте также: Полуголый депутат из Красноярского края обматерил соседку за вызов полиции Красноярец отказался отдавать выпавший у девочки iPhone и попал под дело о грабеже