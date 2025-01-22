В красноярских судах стали чаще оставлять детей с отцами при разводе

Posted 22 января, 06:41
Published 22 января, 06:41
Modified 22 января, 06:43
Updated 22 января, 06:43
Об этом рассказал председатель Красноярского краевого суда Николай Фуга в эфире радио «Красноярск Главный». По его словам, сейчас «тенденция» оставлять ребенка с матерью «начала меняться».
«Действительно тенденция такая существовала. Всеми фибрами, всеми силами я как председатель её пытаюсь переломить. Сейчас я знаю несколько дел, которые действительно рассматриваются не из разряда — отец или мать, а у кого будут действительно более выгодные и комфортные для жизни ребенка условия. Но пока всё равно тенденция определённая есть», — говорит Фуга.
Как говорит Фуга, сейчас мужчины якобы стали ответственнее.
«Мы говорили с омбудсменом по правам ребёнка, и она говорит, если раньше мы проводили семинары для мужчин, как себя вести с детьми, то сейчас мы проводим такие семинары для женщин. Потому что мужчины стали ответственнее», — отметил председатель суда.