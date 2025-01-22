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Posted 22 января, 06:41

Published 22 января, 06:41

Modified 22 января, 06:43

Updated 22 января, 06:43

В красноярских судах стали чаще оставлять детей с отцами при разводе

В красноярских судах стали чаще оставлять детей с отцами при разводе

22 января 2025, 06:41
Фото: 1MI.
Красноярские судьи стали чаще принимать сторону отцов в спорах об определении места жительства ребёнка при разводе.

Об этом рассказал председатель Красноярского краевого суда Николай Фуга в эфире радио «Красноярск Главный». По его словам, сейчас «тенденция» оставлять ребенка с матерью «начала меняться».

«Действительно тенденция такая существовала. Всеми фибрами, всеми силами я как председатель её пытаюсь переломить. Сейчас я знаю несколько дел, которые действительно рассматриваются не из разряда — отец или мать, а у кого будут действительно более выгодные и комфортные для жизни ребенка условия. Но пока всё равно тенденция определённая есть», — говорит Фуга.

Как говорит Фуга, сейчас мужчины якобы стали ответственнее.

«Мы говорили с омбудсменом по правам ребёнка, и она говорит, если раньше мы проводили семинары для мужчин, как себя вести с детьми, то сейчас мы проводим такие семинары для женщин. Потому что мужчины стали ответственнее», — отметил председатель суда.
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