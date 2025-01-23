Из-за штормового ветра тысячи жителей Красноярска и края остались без света

Posted 23 января, 07:39
Published 23 января, 07:39
Modified 23 января, 13:05
Updated 23 января, 13:05
Сегодня ночью, 23 января, на Красноярск и другие территории края обрушился штормовой ветер. Порывы составляют более 25 м/с. О других последствиях ветра мы рассказывали тут.
Как рассказали в «Россетях», семь районов Красноярского края остались без электричества из-за сильного ветра — проблемы возникли в Шарыповском, Боготольском, Ужурском, Казачинском, Ермаковском, Минусинском и Емельяновском районах края.
По данным от губернатора края Михаила Котюкова, всего без электричества остались более 23 тысяч человек в 44 населенных пунктах края.
Локально свет отключали в Красноярске. Многие аварии уже устранили. Судя по сайту диспетчерской службы, сейчас в городе 4 отключения — без света остаются улицы Лесная, Беловежская, Бийская, Учумская, Нерчинская, Аральская, Квартальная, Минусинская, Азовская и Тихоновская. Починить всё обещают к 17:00.
Как рассказали нам в «КрасКом», из-за ветра более десяти раз за ночь прерывалось электроснабжение объектов системы водоснабжения и водоотведения.
«Все оборудование оперативно перевели на резервное электроснабжение, благодаря чему процесс очистки сточных вод прошел в соответствии с требованиями технологии. Сейчас электрики обследуют на водозаборах и очистных сооружениях воздушные линии электропередач».
По словам гендиректора «КрасКом» Олега Гончерова, сейчас все их объекты работают штатно.
Согласно прогнозу Среднесибирского УГМС, сильный ветер ожидается и завтра, 24 января. В центральных районах края и Красноярске будет сильный юго-западный ветер — порывы 15-18 м/с.
Возможны порывы электрических проводов, падение деревьев, заборов и других конструкций.