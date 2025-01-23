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Posted 23 января, 07:39

Published 23 января, 07:39

Modified 23 января, 13:05

Updated 23 января, 13:05

Из-за штормового ветра тысячи жителей Красноярска и края остались без света

Из-за штормового ветра тысячи жителей Красноярска и края остались без света

23 января 2025, 07:39
Фото: 1MI.
Из-за штормового ветра тысячи жителей Красноярского края остались без электричества. Часть аварий уже устранили.

Сегодня ночью, 23 января, на Красноярск и другие территории края обрушился штормовой ветер. Порывы составляют более 25 м/с. О других последствиях ветра мы рассказывали тут.

Как рассказали в «Россетях», семь районов Красноярского края остались без электричества из-за сильного ветра — проблемы возникли в Шарыповском, Боготольском, Ужурском, Казачинском, Ермаковском, Минусинском и Емельяновском районах края.

По данным от губернатора края Михаила Котюкова, всего без электричества остались более 23 тысяч человек в 44 населенных пунктах края.

Локально свет отключали в Красноярске. Многие аварии уже устранили. Судя по сайту диспетчерской службы, сейчас в городе 4 отключения — без света остаются улицы Лесная, Беловежская, Бийская, Учумская, Нерчинская, Аральская, Квартальная, Минусинская, Азовская и Тихоновская. Починить всё обещают к 17:00.

Фото: 005красноярск.рф

Как рассказали нам в «КрасКом», из-за ветра более десяти раз за ночь прерывалось электроснабжение объектов системы водоснабжения и водоотведения.

«Все оборудование оперативно перевели на резервное электроснабжение, благодаря чему процесс очистки сточных вод прошел в соответствии с требованиями технологии. Сейчас электрики обследуют на водозаборах и очистных сооружениях воздушные линии электропередач».

По словам гендиректора «КрасКом» Олега Гончерова, сейчас все их объекты работают штатно.

Согласно прогнозу Среднесибирского УГМС, сильный ветер ожидается и завтра, 24 января. В центральных районах края и Красноярске будет сильный юго-западный ветер — порывы 15-18 м/с.

Возможны порывы электрических проводов, падение деревьев, заборов и других конструкций.

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