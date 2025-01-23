«Эльдорадо» выплатит жителю края почти 150 тысяч за бракованный смартфон

Posted 23 января, 04:00
Published 23 января, 04:00
Modified 23 января, 04:03
Updated 23 января, 04:03
Житель Ачинска рассказал, что купил в «Эльдорадо» телефон в кредит за 48 399 рублей. Спустя два месяца использования в работе смартфона появились сбои: часто пропадала связь, телефон нагревался, а через 15 минут работы уже отсутствовала регистрация сети.
В магазине отказались менять гаджет, так как не нашли недостатков. Продавец обновил программное обеспечение и вернул покупателю.
В Роспотребнадзоре отмечают, что после этого сбои появились снова и ачинец обратился к представителю бренда, который нашел недостатки. Также выяснилось, что модель телефона не предназначена для продажи в России.
В итоге житель Ачинска обратился в суд, который обязал ООО «МВМ» выплатить потребителю 149 498 рублей: 54 999 — стоимость смартфона и проценты по кредиту, 3 000 рублей — моральный вред, 48 999 рублей — штраф, 40 000 рублей — неустойка, 2 500 рублей — судебные расходы.