«Синяки после побоев»: семья экс-главы ФМБА отрицает, что он пытался совершить суицид

Posted 23 января, 08:39
Published 23 января, 08:39
Modified 23 января, 08:49
Updated 23 января, 08:49
21 января «7 канал Красноярск» сообщил со ссылкой на его дочь Наталью, что ему провели операцию на легкие и он вышел из комы. Через несколько дней родственников впустили в палату. По словам Натальи, на теле отца они увидели следы, похожие на кровоподтеки.
«Каждая [написала] по заявлению, что просим возбудить уголовное дело либо по „Покушению на убийство“ либо по „Причинению тяжкого вреда здоровью“. Пусть разбираются. Человек из дома ушел 14 января на своих ногах, с чистой кожей. Супруга за день до этого с ним в баню ходила, я тоже его видела. Ничего, никаких синяков у него не было», — цитируют дочь журналисты.
Жена Баранкина рассказала каналу «Осторожно, новости», что на теле мужа были многочисленные гематомы, которые «явно остались после побоев».
Кроме того, Баранкин заявил жене, что не пытался совершить самоубийство. По его словам, как передает канал, когда он был в изоляторе, к нему постучали в дверь, а после того, как он подошел к ней, у него «случился провал в памяти». По словам семьи, он помнит только «то, что было очень больно».
В СК сообщили «Проспекту Мира», что проводят проверку по заявлению родственников.
В 2023 году против Баранкина возбудили уголовное дело о подмене дорогих лекарств на более дешёвые аналоги. Он и другие подозреваемые, как полагают в СК, использовали препараты сами, а также дарили друзьям и родственникам. Ранее ущерб оценивался в 9 млн рублей, однако, по новым данным следствия, сумма выросла до 15,5 млн рублей.
14 января стало известно о возбуждении второго уголовного дела против Баранкина — его подозревают в получении более 16,5 миллионов рублей в качестве взятки. За регулярные взятки, по версии следствия, он содействовал предпринимателю в получении контрактов на поставку лекарств для нужд учреждения.