«Синяки после побоев»: семья экс-главы ФМБА отрицает, что он пытался совершить суицид

Кроме того, Баранкин заявил жене, что не пытался совершить самоубийство. По его словам, как передает канал, когда он был в изоляторе, к нему постучали в дверь, а после того, как он подошел к ней, у него «случился провал в памяти». По словам семьи, он помнит только «то, что было очень больно».