prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Мать

Выбрать дату
Ноябрь
У матери забрали ребенка за пьяные стримы — теперь она ведет их в приюте, но трезвая
3 ноября, 09:53
В Канске у молодой матери изъяли ребенка за пьяные стримы
2 ноября, 06:17
«Пошла кровь из головы»: мальчик, которого мать напоила «Азелитом», дал показания
1 ноября, 06:00
Октябрь
Мать, заставившую сына выпить чистящее средство, обвинили в покушении на убийство
23 октября, 05:45
Краснояркам до 23 лет обещают выплачивать по 100 тысяч за рождение первого ребенка
11 октября, 03:47
7 раз пнула по голове: в Назарове осудили мать, избившую подругу дочери из-за вейпа
10 октября, 03:48
Сентябрь
Мальчика, которого мать заставила выпить очиститель, выписали из больницы
5 сентября, 04:10
Август
«Не травила я его»: мать, напоившая сына очистителем, теперь винит во всем ребенка
27 августа, 10:16
Врачи признали вменяемой мать, которая рубила и резала дочерей из-за «измен» мужа
22 августа, 09:58
У забеременевшей в 13 лет блогерши забрали дочь
20 августа, 06:04
В Красноярске 3-летний мальчик выпал из окна. Мать отлучилась в уборную
17 августа, 10:29
Прокуратура начала проверку после падения женщины с детьми в траншею в Красноярске
7 августа, 08:29
Красноярец дважды за день поджег комнату матери. Она не хочет писать заявление
5 августа, 10:23
В Дудинке при странных обстоятельствах пропала 8-летняя девочка. Телефона у неё нет
На севере Красноярского края ищут восьмилетнюю девочку.
5 августа, 03:25
Июль
Знакомая рассказала о жизни матери, которая убила младенца из-за плача
30 июля, 11:10
«Не могла успокоить и начала избивать». Прокуратура показала допрос матери, которая убила младенца из-за плача
30 июля, 02:48
У матери выпавшего из окна 1,5-годовалого мальчика забрали трех дочерей
После падения 1,5-годовалого мальчика из окна у матери забрали остальных детей — трех дочерей. Дети находились в «социально-опасном положении».
28 июля, 03:05
«Чтобы замолчал». В крае мать побила 11-летнего сына кочергой и заставила его выпить чистящее средство
16 июля, 05:29
«Это все ерунда»: мать убитой 6-летней девочки ответила на обвинения в пьянстве
12 июля, 02:49
Июнь
Женщина решила отомстить мужу и напала на дочерей с топором. 3-летняя девочка погибла
25 июня, 06:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика