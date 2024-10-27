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Товары

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Октябрь
В Красноярске меньше покупают детских товаров. Это связали с падением рождаемости
Спрос на детские товары упал в Сибири, в том числе в Красноярском крае. Эксперты связывают это с низким уровнем рождаемости.
27 октября, 12:06
В Красноярске салон меха уничтожит брендовые пальто и сумки на 700 тысяч
21 октября, 02:32
Август
Красноярке запретили осматривать стиральную машину перед покупкой
Жительница Красноярка заказала в интернет-магазине стиральную машинку. Однако в пункте выдачи клиентке не дали осмотреть товар перед покупкой. Она обратилась в Роспотребнадзор.
26 августа, 04:56
В Красноярске сеть магазинов Леруа Мерлен оштрафовали на 300 тысяч. Узнали, за что
В Красноярске в магазинах Лемана ПРО (Леруа Мерлен) специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения требований технических регламентов. Владельца сети оштрафовали на 300 тысяч рублей.
12 августа, 03:17
Июль
В Красноярске известный строительный магазин оштрафовали за небезопасные розетки
В Красноярске строительный магазин «Пилон», расположенный на Вавилова, 1 стр. 17, оштрафовали на 150 тысяч рублей за продажу товаров без маркировки.
3 июля, 02:53
Май
С помощью каких приемов красноярские магазины привлекают покупателей?
Недавно Роспотребнадзор обратил внимание на то, как маркетологи используют разные приемы для того, чтобы подтолкнуть клиентов к покупкам в супермаркетах.
17 мая, 07:07
Маркетологи с помощью запахов обманывают покупателей в магазинах. Как это возможно?
В краевом Роспотребнадзоре рассказали об уловках маркетологов, с помощью которых те подталкивают покупателей к совершению неосознанных покупок.
6 мая, 11:35
Февраль
Красноярцев запутали «особые» ценники в магазинах
Жители Красноярска пожаловались в Роспотребнадзор на использование в торговых сетях ценников, в которых стоимость зависит от количества приобретаемых товаров. В ведомстве объяснили, нарушаются ли в этом случае права покупателей.
28 февраля, 12:34

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