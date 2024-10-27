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Женщины

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Рассказываем о самых богатых женщинах в Красноярском крае
27 октября, 09:37
Сколько денег нужно красноярцам для счастья?
У жителей Красноярска одни из самых высоких зарплатных ожиданий в России. К такому выводу пришли аналитики SuperJob.
20 сентября, 02:56
Минздрав утвердил новые правила абортов — что с ними не так? Поговорили с гинекологом
12 июля, 08:16
«Задолбали с этой демографией». Красноярцы назвали чушью идею сократить рабочую пятницу ради повышения рождаемости
29 мая, 07:54
В России побит рекорд по покупке тестов на беременность. А что в Красноярске?
1 апреля, 09:32
В Красноярском крае зарплаты мужчин в полтора раза превысили заработки женщин
Аналитики посчитали разрыв между зарплатами мужчин и женщин. Оказалось, что заработок женщин в Красноярском крае почти в полтора раза меньше, чем у мужчин.
10 марта, 04:25
Красноярки похвастались подарками на 8 Марта и рассказали, как провели праздник
Цветы, конфеты, косметика и хорошее настроение — красноярки рассказали, что им подарили на 8 Марта.
9 марта, 06:10
Статистики рассказали о «типичной» женщине из Красноярска. Мы её нарисовали!
Красноярскстат опубликовал статистические данные о женщинах края — о возрасте, работе, браке.
8 марта, 08:33
Пять красноярок рассказали о пяти вещах, которые им нужны для счастья
8 марта, 04:22
10 фильмов про женщин, которые стоит посмотреть — топ от красноярского киноблогера
6 марта, 09:31
Что подарить на 8 Марта маме, коллеге, девушке: подборка идей
26 февраля, 11:09
В Красноярском крае женщины стали чаще делать вынужденные аборты. Почему?
14 февраля, 07:13
В Красноярске появятся три новых общественных туалета
В Красноярске установят три новых общественных туалета. Они появятся возле Вантового моста, на Центральной набережной в районе спуска с улицы Сурикова и на Ярыгинской набережной.
13 февраля, 02:42
2023
«Будут рожать и оставлять в мусорках». Красноярцы и гинекологи возмущены решением запретить аборты в частных клиниках
14 декабря 2023, 13:31
«Для улучшения демографии». В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках
14 декабря 2023, 01:08
Красноярский депутат заявил, что налог на бездетность лучше запрета абортов
Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов высказался на тему законов о поднятии демографии. Он считает, что налог на бездетность лучше других инициатив.
7 декабря 2023, 02:14
«Это не наказание»: в Госдуме предложили вернуть налог для бездетных и одиноких
4 декабря 2023, 09:48
В Красноярском крае бывший наемник СВО сжег дом с двумя женщинами. Что известно
3 октября 2023, 10:17
Как часто красноярки делают аборт и можно ли их переубедить. Разговор с минздравом
2 августа 2023, 08:05
Почему красноярки не рожают. Разговор с гинекологом и самими женщинами
1 августа 2023, 05:19

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