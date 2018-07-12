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Posted 12 июля 2018, 05:32

Published 12 июля 2018, 05:32

Modified 29 мая 2023, 09:42

Updated 29 мая 2023, 09:42

Газпромбанк потребовал обанкротить компании ГК «Крепость» Кангуна. Сумма исковых требований — более 1,3 миллиарда

12 июля 2018, 05:32

Газпромбанк подал два исковых заявления в красноярский арбитраж и одно в хакасский — банк требует банкротства трех компаний, входящих в группу компаний «Крепость» Александра Кангуна.

Банк предъявил исковые требования к ООО «Крепость-Сириус» на сумму 194,9 миллиона рублей; к ООО «Крепость AT» на сумму 411,35 млн рублей; и сразу три иска к ООО «Крепость-Абакан» на общую сумму 723,45 млн рублей.

  • Компания «Крепость-Сириус» ранее была официальным дилером Lexus, а компания «Крепость AT» в данный момент является дистрибьютором Arctic Trucks International — компании, занимающейся конверсией внедорожников для сложных климатических и географических условий. «Крепость-Абакан» была дилером Toyota в республике Хакасия.

Помимо Газпромпанка, против ГК «Крепость» выступили и другие кредиторы — они требуют банкротства ООО «Крепость-Отель» и ООО «Крепость-Финанс». Первая занималась проектом гостиницы «Марриотт», а вторая сдавала в лизинг автомобили. К обеим фирмам исковые требования одинаковые — по 481,7 млн рублей.

  • 25 апреля импортер — «Тойота Мотор» — расторг дилерские договоры с ГК «Крепость» (Тойота Центр Красноярск, Тойота Центр Красноярск-Запад, Лексус Центр Красноярск, Тойота Центр Абакан). 
  • В «Тойота Мотор» пояснили, что в течение последних двух лет компания работала с «Крепостью» «по специальному плану развития дилерской сети, разработанному для дилеров с низкими показателями эффективности». Однако специальный план не помог выправить финансовую ситуацию. 
  • 18 мая договор с «Крепостью» расторгло российское представительство компании Mazda. Представители компании «Мазда Мотор РУС» рассказали, что сотрудничество прекратилось по взаимному согласию сторон.
  • Клиенты бывшего дилера обратились в полицию. Некоторые заявления касались задержек выдачи автомобилей, другие — того, что купленные машины оказались в залоге у банков.
  • «Лексус Центр Красноярск», принадлежавший «Крепости», продали на аукционе за 425 миллионов рублей с согласия Сбербанка, у которого здание находилось в залоге. Позже продали еще один участок Кангуна — землю на улице Партизана Железняка, где раньше планировалось построить пятизвездочный отель «Марриотт».
  • 1 июня в отношении Кангуна возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.
  • Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты предварительной бухгалтерской проверки — в 2018 году Кангун заключил две сделки, которые привели к увеличению дебиторской задолженности и задержке выдачи автомобилей клиентам.
#Сергей Ошаров#Деньги#Новости
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