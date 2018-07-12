Газпромбанк потребовал обанкротить компании ГК «Крепость» Кангуна. Сумма исковых требований — более 1,3 миллиарда

Posted 12 июля 2018, 05:32
Published 12 июля 2018, 05:32
Modified 29 мая 2023, 09:42
Updated 29 мая 2023, 09:42
Газпромбанк подал два исковых заявления в красноярский арбитраж и одно в хакасский — банк требует банкротства трех компаний, входящих в группу компаний «Крепость» Александра Кангуна.
Банк предъявил исковые требования к ООО «Крепость-Сириус» на сумму 194,9 миллиона рублей; к ООО «Крепость AT» на сумму 411,35 млн рублей; и сразу три иска к ООО «Крепость-Абакан» на общую сумму 723,45 млн рублей.
Помимо Газпромпанка, против ГК «Крепость» выступили и другие кредиторы — они требуют банкротства ООО «Крепость-Отель» и ООО «Крепость-Финанс». Первая занималась проектом гостиницы «Марриотт», а вторая сдавала в лизинг автомобили. К обеим фирмам исковые требования одинаковые — по 481,7 млн рублей.