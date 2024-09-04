prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября, 09:25

Published 4 сентября, 09:25

Modified 5 сентября, 07:04

Updated 5 сентября, 07:04

Около 80 пачек крупы с личинками нашли в дискаунтере Красноярского края

Около 80 пачек крупы с личинками нашли в дискаунтере Красноярского края

4 сентября 2024, 09:25
Фото: Запад24
В Ачинске в дискаунтере покупательница нашла в одной из пачек риса множество личинок. После ее жалобы личинок нашли еще в 78 упаковках различной крупы.

Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, жительница Ачинска купила пачку риса в дискаунтере «Хороший» на проспекте Лапенкова.

Открыв ее, женщина увидела там множество личинок. Выяснилось, что в упаковке были живые личинки и взрослые особи моли.

Видео: Запад24.

После этого специалисты ведомства нашли личинки еще в 78 упаковках общим весом 31,6 кг. Вредителя обнаружили в гречневой, перловой и полтавской крупах. В итоге Роспотребнадзор объявил ООО ТС «Командор» предостережение.

Руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов заявил «Проспекту Мира», что личинки были найдены в крупах марки «Щедрая ярмарка».

«Этот товар пришел к нам в июле, он не был просрочен и сопровождался необходимыми документами — декларацией соответствия. Мы были очень расстроены этой ситуацией и после обнаружения брака убрали с продажи всю партию крупы этого производителя, а товар утилизировали. Кроме того, была проведена проверка этой продукции на полках и других магазинов. Поставщику уже отправлено претензионное письмо, ведется служебное расследование».

В случае обнаружения некачественного товара торговая сеть просит покупателей обращаться за возвратом средств либо к администратору магазина, либо в службу клиентской поддержки: 8-800-350-5000.

Читайте также:
Красноярцу попался кусок полиэтилена в ролле от «Суши Sell»Жительница Красноярска купила хлеб с начинкой из тараканаЖитель Красноярского края купил колбасу и нашел там нечто. Не смотреть во время обедаВладелец Magic Burger назвал «черным пиаром» новости об отравлении и червях в бургере
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Магазин#Красноярский край#Ачинск#Командор#Хороший
Подпишитесь
Популярное