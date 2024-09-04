Около 80 пачек крупы с личинками нашли в дискаунтере Красноярского края

Posted 4 сентября, 09:25
Published 4 сентября, 09:25
Modified 5 сентября, 07:04
Updated 5 сентября, 07:04
Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, жительница Ачинска купила пачку риса в дискаунтере «Хороший» на проспекте Лапенкова.
Открыв ее, женщина увидела там множество личинок. Выяснилось, что в упаковке были живые личинки и взрослые особи моли.
После этого специалисты ведомства нашли личинки еще в 78 упаковках общим весом 31,6 кг. Вредителя обнаружили в гречневой, перловой и полтавской крупах. В итоге Роспотребнадзор объявил ООО ТС «Командор» предостережение.
Руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов заявил «Проспекту Мира», что личинки были найдены в крупах марки «Щедрая ярмарка».
«Этот товар пришел к нам в июле, он не был просрочен и сопровождался необходимыми документами — декларацией соответствия. Мы были очень расстроены этой ситуацией и после обнаружения брака убрали с продажи всю партию крупы этого производителя, а товар утилизировали. Кроме того, была проведена проверка этой продукции на полках и других магазинов. Поставщику уже отправлено претензионное письмо, ведется служебное расследование».
В случае обнаружения некачественного товара торговая сеть просит покупателей обращаться за возвратом средств либо к администратору магазина, либо в службу клиентской поддержки: 8-800-350-5000.