Около 80 пачек крупы с личинками нашли в дискаунтере Красноярского края

В Ачинске в дискаунтере покупательница нашла в одной из пачек риса множество личинок. После ее жалобы личинок нашли еще в 78 упаковках различной крупы.

Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, жительница Ачинска купила пачку риса в дискаунтере «Хороший» на проспекте Лапенкова. Открыв ее, женщина увидела там множество личинок. Выяснилось, что в упаковке были живые личинки и взрослые особи моли. Видео: Запад24 . После этого специалисты ведомства нашли личинки еще в 78 упаковках общим весом 31,6 кг. Вредителя обнаружили в гречневой, перловой и полтавской крупах. В итоге Роспотребнадзор объявил ООО ТС «Командор» предостережение. Руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов заявил «Проспекту Мира», что личинки были найдены в крупах марки «Щедрая ярмарка». «Этот товар пришел к нам в июле, он не был просрочен и сопровождался необходимыми документами — декларацией соответствия. Мы были очень расстроены этой ситуацией и после обнаружения брака убрали с продажи всю партию крупы этого производителя, а товар утилизировали. Кроме того, была проведена проверка этой продукции на полках и других магазинов. Поставщику уже отправлено претензионное письмо, ведется служебное расследование». В случае обнаружения некачественного товара торговая сеть просит покупателей обращаться за возвратом средств либо к администратору магазина, либо в службу клиентской поддержки: 8-800-350-5000. Читайте также: Красноярцу попался кусок полиэтилена в ролле от «Суши Sell» Жительница Красноярска купила хлеб с начинкой из таракана Житель Красноярского края купил колбасу и нашел там нечто. Не смотреть во время обеда Владелец Magic Burger назвал «черным пиаром» новости об отравлении и червях в бургере