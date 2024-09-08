«Это еще не зима»: Курагинский район засыпало градом

Posted 8 сентября, 06:27
Published 8 сентября, 06:27
Modified 9 сентября, 06:38
Updated 9 сентября, 06:38
Местное издание «Тубинские вести» в телеграм-канале опубликовало фотографию града, засыпавшего землю в поселке Кошурниково.
«Это еще не зима, просто град в Кошурниково…», — пишет автор фото.
Другой житель Курагинского района показал, сколько града выпало сегодня утром.
По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 9 сентября, в южных и центральных районах Красноярского края ожидаются дожди, а также порывы ветра до 18 м/с.