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Posted 8 сентября, 06:27

Published 8 сентября, 06:27

Modified 9 сентября, 06:38

Updated 9 сентября, 06:38

Жителей Курагинского района засыпало градом

«Это еще не зима»: Курагинский район засыпало градом

8 сентября 2024, 06:27
Фото: t.me/tubinka_vesti

Жителей Курагинского района засыпало градом

Сегодня, 8 сентября, в Красноярском крае в Курагинском районе выпал град. Местные жители делятся фото и видео последствий непогоды.

Местное издание «Тубинские вести» в телеграм-канале опубликовало фотографию града, засыпавшего землю в поселке Кошурниково.

Фото: t.me/tubinka_vesti
«Это еще не зима, просто град в Кошурниково…», — пишет автор фото.

Другой житель Курагинского района показал, сколько града выпало сегодня утром.

Видео: Соцсети.

По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 9 сентября, в южных и центральных районах Красноярского края ожидаются дожди, а также порывы ветра до 18 м/с.

#Никита Алексеев#Видео#Люди#Общество#Происшествия#Погода#Град#Красноярский край#Курагинский район#Кошурниково#Непогода
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