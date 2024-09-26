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Posted 26 сентября, 03:33

Published 26 сентября, 03:33

Modified 26 сентября, 03:33

Updated 26 сентября, 03:33

Больше 1,5 тысяч жителей Красноярского края заразились паразитами из-за немытых рук

Больше 1,5 тысяч жителей Красноярского края заразились паразитами из-за немытых рук

26 сентября 2024, 03:33
Фото: 1MI
В Красноярском крае больше 1,5 тысяч человек заразились энтеробиозом. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Энтеробиоз — инфекционное заболевание, вызываемое паразитическими червями. Чаще всего болеют дети от 5 до 10 лет.

Больше других восприимчивы к заражению: воспитанники детсадов и школьники; люди, которые не соблюдают правила личной гигиены и не моют руки; люди, которые грызут ногти.

За восемь месяцев этого года заболевание нашли у 1518 жителей региона, при этом 1507 из них — дети.

По данным ведомства, в этом году заболеваемость среди несовершеннолетних снизилась практически на 17%.

Чаще всего энтеробиозом болели детей в Ачинске, Боготоле, Дивногорске, Идринском, Сухобузимском, Иланском, Казачинском и Краснотуранском районах.

Симптомы энтеробиоза:

нарушение аппетита и сна;

зуд в области ануса;

боли вокруг пупка и в нижних отделах живота;

ощущение вздутия и урчание в животе;

нарушение консистенции стула;

появление тошноты.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Здоровье#Дети#Красноярский край#Роспотребнадзор#Заболевания#Паразиты
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