Больше 1,5 тысяч жителей Красноярского края заразились паразитами из-за немытых рук

Posted 26 сентября, 03:33
Published 26 сентября, 03:33
Modified 26 сентября, 03:33
Updated 26 сентября, 03:33
Энтеробиоз — инфекционное заболевание, вызываемое паразитическими червями. Чаще всего болеют дети от 5 до 10 лет.
Больше других восприимчивы к заражению: воспитанники детсадов и школьники; люди, которые не соблюдают правила личной гигиены и не моют руки; люди, которые грызут ногти.
За восемь месяцев этого года заболевание нашли у 1518 жителей региона, при этом 1507 из них — дети.
По данным ведомства, в этом году заболеваемость среди несовершеннолетних снизилась практически на 17%.
Чаще всего энтеробиозом болели детей в Ачинске, Боготоле, Дивногорске, Идринском, Сухобузимском, Иланском, Казачинском и Краснотуранском районах.
Симптомы энтеробиоза:
нарушение аппетита и сна;
зуд в области ануса;
боли вокруг пупка и в нижних отделах живота;
ощущение вздутия и урчание в животе;
нарушение консистенции стула;
появление тошноты.