Красноярск в октябре накрыла метель. Холодно и красиво

Posted 8 октября, 11:13
Published 8 октября, 11:13
Modified 8 октября, 11:15
Updated 8 октября, 11:15
Метель началась в городе около 16:30. По данным синоптиков, скорость ветра достигала 5-10 м/с, порывы были до 15 м/с.
Местами метель была настолько сильной, что за пеленой снега еле виднелись соседние дома. Кадры сделали в Октябрьском районе.
«Птичек жалко», — пишет красноярка и публикует видео метели.
Где-то в городе даже прошел град.
Потом ветер успокоился, но снег продолжил идти.
Некоторые красноярцы во время метели сделали атмосферные снимки. Эти фото сняли в Ботаническом.
По прогнозу Среднесибисркого УГМС, ночь снова пойдет мокрый снег. Завтра, 9 октября, ожидается юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.