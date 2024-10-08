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Posted 8 октября, 11:13

Published 8 октября, 11:13

Modified 8 октября, 11:15

Updated 8 октября, 11:15

Красноярск в октябре накрыла метель. Холодно и красиво

Красноярск в октябре накрыла метель. Холодно и красиво

8 октября 2024, 11:13
Фото: prmira.ru
Красноярск сегодня, 8 октября, накрыла метель. Собрали фото и видео.

Метель началась в городе около 16:30. По данным синоптиков, скорость ветра достигала 5-10 м/с, порывы были до 15 м/с.

Видео: prmira.ru.

Местами метель была настолько сильной, что за пеленой снега еле виднелись соседние дома. Кадры сделали в Октябрьском районе.

Видео: prmira.ru.
«Птичек жалко», — пишет красноярка и публикует видео метели.
Видео: соцсети.

Где-то в городе даже прошел град.

Видео: соцсети.

Потом ветер успокоился, но снег продолжил идти.

Видео: prmira.ru.

Некоторые красноярцы во время метели сделали атмосферные снимки. Эти фото сняли в Ботаническом.

Фото: prmira.ru

По прогнозу Среднесибисркого УГМС, ночь снова пойдет мокрый снег. Завтра, 9 октября, ожидается юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

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