Красноярск в октябре накрыла метель. Холодно и красиво

Метель началась в городе около 16:30. По данным синоптиков, скорость ветра достигала 5-10 м/с, порывы были до 15 м/с.

Местами метель была настолько сильной, что за пеленой снега еле виднелись соседние дома. Кадры сделали в Октябрьском районе.

Где-то в городе даже прошел град.

Потом ветер успокоился, но снег продолжил идти.

Некоторые красноярцы во время метели сделали атмосферные снимки. Эти фото сняли в Ботаническом.

По прогнозу Среднесибисркого УГМС, ночь снова пойдет мокрый снег. Завтра, 9 октября, ожидается юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

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