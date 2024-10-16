Красноярцам рассказали о грядущем похолодании до -13 градусов

Posted 16 октября, 05:50
Published 16 октября, 05:50
Modified 16 октября, 05:50
Updated 16 октября, 05:50
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в беседе с «Проспектом Мира» рассказал о погоде в Красноярске и крае в ближайшие дни.
По его словам, в Красноярском крае в ближайшие два дня — 17 и 18 октября — ночные температуры составят от 0 до -5 градусов.
«Местами в некоторых территориях температура может снизиться до -10…-13 градусов. Днем будет около +7…+8.
В Красноярске в ближайшие два-три дня прогнозируется без осадков. Если осадки будут, то в виде мокрого снега или снега. Днем температура воздуха в городе составит от +1 до +5 градуса, ночью от 0 до -5 градусов».
Дмитрий Ульянов отметил, что сейчас в Красноярске условия антициклона, при которых ветра практически не бывает. Поэтому в Красноярске ветер будет слабый. Синоптик отметил, что говорить о погоде в ближайшие выходные преждевременно, так как прогноз еще может измениться.