Красноярцам рассказали о грядущем похолодании до -13 градусов

Дмитрий Ульянов отметил, что сейчас в Красноярске условия антициклона, при которых ветра практически не бывает. Поэтому в Красноярске ветер будет слабый. Синоптик отметил, что говорить о погоде в ближайшие выходные преждевременно, так как прогноз еще может измениться.