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Posted 16 октября, 05:50

Published 16 октября, 05:50

Modified 16 октября, 05:50

Updated 16 октября, 05:50

Красноярцам рассказали о грядущем похолодании до -13 градусов

Красноярцам рассказали о грядущем похолодании до -13 градусов

16 октября 2024, 05:50
Фото: prmira.ru
В ближайшие два-три дня в Красноярском крае ожидаются ночные заморозки до -13 градусов. В самом Красноярске ночью будет около -7.

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в беседе с «Проспектом Мира» рассказал о погоде в Красноярске и крае в ближайшие дни.

По его словам, в Красноярском крае в ближайшие два дня — 17 и 18 октября — ночные температуры составят от 0 до -5 градусов.

«Местами в некоторых территориях температура может снизиться до -10…-13 градусов. Днем будет около +7…+8.
В Красноярске в ближайшие два-три дня прогнозируется без осадков. Если осадки будут, то в виде мокрого снега или снега. Днем температура воздуха в городе составит от +1 до +5 градуса, ночью от 0 до -5 градусов».

Дмитрий Ульянов отметил, что сейчас в Красноярске условия антициклона, при которых ветра практически не бывает. Поэтому в Красноярске ветер будет слабый. Синоптик отметил, что говорить о погоде в ближайшие выходные преждевременно, так как прогноз еще может измениться.

  • До этого мы рассказывали о том, что на север Красноярского края придет похолодание до -24 градусов.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Красноярский край#Синоптик УГМС Дмитрий Ульянов#Прогноз#Похолодание
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