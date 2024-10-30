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Posted 30 октября, 02:09

Published 30 октября, 02:09

Modified 30 октября, 02:09

Updated 30 октября, 02:09

Красноярск обогнал все мегаполисы России по росту цен на аренду жилья

Красноярск стал лидером по росту цен на аренду жилья среди городов-миллионников

30 октября 2024, 02:09
Фото: prmira.ru.

Красноярск обогнал все мегаполисы России по росту цен на аренду жилья

В Красноярске стоимость аренды квартир за год выросла на 66,3% — это самый высокий показатель среди российских городов-миллионников.

Как пишет издание «РБК-Недвижимость», по итогам III квартала этого года в среднем снять квартиру в Красноярске можно за 27 тысяч рублей. Это на 66,3% больше, чем в III квартале минувшего года.

Второе место занял Ростов-на-Дону. Там арендная ставка за год выросла на 50,1% и средняя стоимость аренды квартиры в месяц составила 38 тысяч рублей.

Третью строчку заняла Казань, где аренда за год стала дороже на 45,9% — до 50 тысяч рублей в месяц.

По словам экспертов, рост цен на аренду жилья связан с изменениями условий кредитования покупку недвижимости. В итоге из-за высоких ипотечных ставок снимать жилье становится более выгодно.

Рост цен на аренду жилья объясняется еще и выходом на рынок новых квартир, которые приобретали люди в период ипотечного бума по низким ставкам, а также нераспроданной вторичкой.

Ранее мы подробно рассказали о том, что такое «комбо-ипотека», как можно снизить процентную ставку, почему льготная ипотека портит рынок и что делать, если обычную ипотеку не потянуть, а жилье нужно.

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