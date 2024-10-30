Красноярск стал лидером по росту цен на аренду жилья среди городов-миллионников

Posted 30 октября, 02:09
Published 30 октября, 02:09
Modified 30 октября, 02:09
Updated 30 октября, 02:09
Как пишет издание «РБК-Недвижимость», по итогам III квартала этого года в среднем снять квартиру в Красноярске можно за 27 тысяч рублей. Это на 66,3% больше, чем в III квартале минувшего года.
Второе место занял Ростов-на-Дону. Там арендная ставка за год выросла на 50,1% и средняя стоимость аренды квартиры в месяц составила 38 тысяч рублей.
Третью строчку заняла Казань, где аренда за год стала дороже на 45,9% — до 50 тысяч рублей в месяц.
По словам экспертов, рост цен на аренду жилья связан с изменениями условий кредитования покупку недвижимости. В итоге из-за высоких ипотечных ставок снимать жилье становится более выгодно.
Рост цен на аренду жилья объясняется еще и выходом на рынок новых квартир, которые приобретали люди в период ипотечного бума по низким ставкам, а также нераспроданной вторичкой.
Ранее мы подробно рассказали о том, что такое «комбо-ипотека», как можно снизить процентную ставку, почему льготная ипотека портит рынок и что делать, если обычную ипотеку не потянуть, а жилье нужно.