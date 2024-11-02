На Красноярском водохранилище со скалы упал 64-летний мужчина. Он переломал ребра

Posted 2 ноября, 12:07
Published 2 ноября, 12:07
Modified 2 ноября, 12:09
Updated 2 ноября, 12:09
Как сообщили в КГКУ «Спасатель», 2 ноября утром между пятью и шестью часами в службу обратились сотрудники базы отдыха «Крестьян» — к ним пришел раненый мужчина и попросил помощи.
Как объяснил сам 64-летний пострадавший, он с другом гулял по набережной Красноярского водохранилища. В какой-то момент он упал со скалы и получил травмы. Как именно это произошло, мужчина рассказывать не стал.
Спасатели передали пострадавшего скорой. Врачи констатировали у него переломы ребер и повреждения мягких тканей лица.