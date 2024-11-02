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Posted 2 ноября, 12:07

Published 2 ноября, 12:07

Modified 2 ноября, 12:09

Updated 2 ноября, 12:09

На Красноярском водохранилище со скалы упал 64-летний мужчина и переломал ребра

На Красноярском водохранилище со скалы упал 64-летний мужчина. Он переломал ребра

2 ноября 2024, 12:07
Фото: 2ГИС.

На Красноярском водохранилище со скалы упал 64-летний мужчина и переломал ребра

В Красноярском крае мужчина упал со скалы на набережной водохранилища и выжил.

Как сообщили в КГКУ «Спасатель», 2 ноября утром между пятью и шестью часами в службу обратились сотрудники базы отдыха «Крестьян» — к ним пришел раненый мужчина и попросил помощи.

Как объяснил сам 64-летний пострадавший, он с другом гулял по набережной Красноярского водохранилища. В какой-то момент он упал со скалы и получил травмы. Как именно это произошло, мужчина рассказывать не стал.

Спасатели передали пострадавшего скорой. Врачи констатировали у него переломы ребер и повреждения мягких тканей лица.

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