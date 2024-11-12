В Красноярске автомобили перекрыли один из въездов на Октябрьский мост

Posted 12 ноября, 03:41
Published 12 ноября, 03:41
Modified 12 ноября, 08:22
Updated 12 ноября, 08:22
Как сообщают пользователи соцсетей, автомобили, попавшие в аварию, полностью перекрыли въезд на Октябрьский мост с улицы Крайней.
По словам автомобилистов, машины перекрыли левый, средний и правый ряды. Кроме того, один из водителей попытался объехать ДТП, но в итоге сам устроил аварию.
До этого мы писали, что сегодня утром из-за снегопада Красноярск сковали 10-балльные пробки. Судя по 2gis, по состоянию на 10:40, в городе 6-балльные пробки.