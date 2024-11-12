prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 03:41

Published 12 ноября, 03:41

Modified 12 ноября, 08:22

Updated 12 ноября, 08:22

В Красноярске автомобили перекрыли один из въездов на Октябрьский мост

В Красноярске автомобили перекрыли один из въездов на Октябрьский мост

12 ноября 2024, 03:41
Фото: t.me/kraschp.
Сегодня, 12 ноября, в Красноярске из-за ДТП полностью перекрыт один из въездов на Октябрьский мост. Речь идет о въезде с улицы Крайней.

Как сообщают пользователи соцсетей, автомобили, попавшие в аварию, полностью перекрыли въезд на Октябрьский мост с улицы Крайней.

АварияАвария
АварияАвария
Авария. Фото: t.me/kraschp

По словам автомобилистов, машины перекрыли левый, средний и правый ряды. Кроме того, один из водителей попытался объехать ДТП, но в итоге сам устроил аварию.

Видео: t.me/kraschp.

До этого мы писали, что сегодня утром из-за снегопада Красноярск сковали 10-балльные пробки. Судя по 2gis, по состоянию на 10:40, в городе 6-балльные пробки.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#Авария#Октябрьский мост#Пробка#Крайняя
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика