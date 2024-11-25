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Posted 25 ноября, 07:54

Published 25 ноября, 07:54

Modified 25 ноября, 08:09

Updated 25 ноября, 08:09

Красноярский блогер рассказал о девяти фишках Японии

Красноярский блогер рассказал о девяти фишках Японии

25 ноября 2024, 07:54
Фото: t.me/modno15minut.
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев показал фишки и тренды из Японии, которых нет у нас.

Сураев посвятил этому пост в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…».

«Мы уже улетели из Японии. Но в айфоне остались десятки фото с трендами~идеями~форматами».

Первое — кабины для работы. Как пишет блогер, такую капсулу можно арендовать, и она будет небольшим персональным офисом.

Фото: t.me/modno15minut

Второе — кабина для кормления. Она похожа на предыдущую, но бесплатная.

«Нам нужны такие для кормления грудью в общественных местах?», — задается вопросом Сураев.
Фото: t.me/modno15minut

Третья фишка, которую заметил блогер, — скалодром на многоэтажке.

«Небоскрёб, в который встроили скалодром. Почему бы и нет. Хочу такое в городе, победившего столбизма».
Фото: t.me/modno15minut

Четвертое — вывески. По словам Сураева, японцы — мастера эмоционально презентовать бизнес.

«Вот сколько у нас в Красноярске пекарен? А во сколько вы зашли только из-за вывески? Зайка–румяная булочка точно манит и зовёт».
Фото: t.me/modno15minut

Пятый тренд также связан с заведениями. Блогер заметил передники для лапши.

«К перчаткам, чтобы есть бургер, мы привыкли. А как вам бумажный фартук, который мне выдали вместе с тарелкой рамена? З–забота».
Фото: t.me/modno15minut

Шестое — особенности местного стритфуда.

«У азиатов стритфудом может быть что угодно. Иногда даже кто угодно. Малосольный огурчик за 200₽? Тоже бизнес».
Фото: t.me/modno15minut

Седьмым в списке стал торговый центр, который совмещен с парком. Микс форматов, считает Сураев, это путь к успеху.

«В Осаке 9-этажный торговый центр позиционируют как парк. Ты спускаешься по оранжереям, заходя в магазины и кафе».
Фото: t.me/modno15minut

Восьмое — запрет на фото на определенной улице.

«В век смартфонов звучит странно, но встречается. Это улица в Киото, где нельзя снимать. Приватное место».
Фото: t.me/modno15minut

Девятый тренд — использование ткани в декоре и рекламе.

«Японцы много используют тканевые полотна. Не самый расхожий у нас приём, но интересный».
Фото: t.me/modno15minut
  • До этого красноярский блогер сравнивал японские супермаркеты с российскими.
  • Недавно красноярский архитектор Антон Шаталов побывал в столице Японии — Токио, и поделился своими впечатлениями от этого мегаполиса.
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