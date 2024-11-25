Красноярский блогер рассказал о девяти фишках Японии

Posted 25 ноября, 07:54
Published 25 ноября, 07:54
Modified 25 ноября, 08:09
Updated 25 ноября, 08:09
Сураев посвятил этому пост в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…».
«Мы уже улетели из Японии. Но в айфоне остались десятки фото с трендами~идеями~форматами».
Первое — кабины для работы. Как пишет блогер, такую капсулу можно арендовать, и она будет небольшим персональным офисом.
Второе — кабина для кормления. Она похожа на предыдущую, но бесплатная.
«Нам нужны такие для кормления грудью в общественных местах?», — задается вопросом Сураев.
Третья фишка, которую заметил блогер, — скалодром на многоэтажке.
«Небоскрёб, в который встроили скалодром. Почему бы и нет. Хочу такое в городе, победившего столбизма».
Четвертое — вывески. По словам Сураева, японцы — мастера эмоционально презентовать бизнес.
«Вот сколько у нас в Красноярске пекарен? А во сколько вы зашли только из-за вывески? Зайка–румяная булочка точно манит и зовёт».
Пятый тренд также связан с заведениями. Блогер заметил передники для лапши.
«К перчаткам, чтобы есть бургер, мы привыкли. А как вам бумажный фартук, который мне выдали вместе с тарелкой рамена? З–забота».
Шестое — особенности местного стритфуда.
«У азиатов стритфудом может быть что угодно. Иногда даже кто угодно. Малосольный огурчик за 200₽? Тоже бизнес».
Седьмым в списке стал торговый центр, который совмещен с парком. Микс форматов, считает Сураев, это путь к успеху.
«В Осаке 9-этажный торговый центр позиционируют как парк. Ты спускаешься по оранжереям, заходя в магазины и кафе».
Восьмое — запрет на фото на определенной улице.
«В век смартфонов звучит странно, но встречается. Это улица в Киото, где нельзя снимать. Приватное место».
Девятый тренд — использование ткани в декоре и рекламе.
«Японцы много используют тканевые полотна. Не самый расхожий у нас приём, но интересный».