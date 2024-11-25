Красноярский блогер рассказал о девяти фишках Японии

Первое — кабины для работы. Как пишет блогер, такую капсулу можно арендовать, и она будет небольшим персональным офисом.

Сураев посвятил этому пост в своем телеграм-канале « В эти 15 минут модно… ».

Второе — кабина для кормления. Она похожа на предыдущую, но бесплатная.

Пятый тренд также связан с заведениями. Блогер заметил передники для лапши.

Седьмым в списке стал торговый центр, который совмещен с парком. Микс форматов, считает Сураев, это путь к успеху.

Восьмое — запрет на фото на определенной улице.

Девятый тренд — использование ткани в декоре и рекламе.

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