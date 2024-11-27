prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 03:43

Published 27 ноября, 03:43

Modified 27 ноября, 05:32

Updated 27 ноября, 05:32

Дочь умершего вкладчика кооператива Гольдмана обратилась к беглому экс-депутату

Дочь умершего вкладчика кооператива Гольдмана обратилась к беглому экс-депутату

27 ноября 2024, 03:43
Фото: Борус. Люди / Goldman group.
Дочь умершего вкладчика кооператива «Агро Вклад» записала обращение к беглому экс-депутату и бизнесмену Роману Гольдману.

Видео с обращением Александры опубликовал телеграм-канал «Борус. Люди». Девушка рассказала, что ее отец всю жизнь честно работал на Красноярском машиностроительном заводе и откладывал «по копейке на будущее». Весной мужчина умер, незадолго до этого он вложил в кооператив бывшего депутата Гольдмана все свои накопления.

«Верните украденное, верните людям то, что они заслужили честным трудом», — подытоживает девушка.
Видео: Борус. Люди / Goldman group.

Накануне пострадавшие пайщики коллективно обратились в прокуратуру. Они считают, что «краевыми властями ничего не сделано. В МВД говорят, что они делают все для возврата средств, сроки по уголовному делу продлеваются, но кроме красивых слов ничего не происходит». В прокуратуре уточнили «Проспекту Мира», что пайщики просят вернуть деньги.

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране, однако точное местоположение неизвестно. Он якобы «предпринимает однозначные шаги, чтобы свое местоположение не зафиксировать».

Брата жены Гольдмана получил условный срок за то, что зарегистрировал на себя фирму по просьбе бизнесмена, чтобы сам агромагнат выводил деньги.

Читайте также:
Полиция пыталась через адвокатов убедить Романа Гольдмана вернуться в РоссиюГольдман сбежал из России год назад — его вообще ищут? Спросили полициюЗемля без Гольдмана настолько очистилась: рассказываем о самых богатых аграгриях края
#Владислав Савончик#Видео#Бизнес#Роман Гольдман#Гольдман#Бизнесы Гольдмана
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика