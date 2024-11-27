Дочь умершего вкладчика кооператива Гольдмана обратилась к беглому экс-депутату

Posted 27 ноября, 03:43
Published 27 ноября, 03:43
Modified 27 ноября, 05:32
Updated 27 ноября, 05:32
Видео с обращением Александры опубликовал телеграм-канал «Борус. Люди». Девушка рассказала, что ее отец всю жизнь честно работал на Красноярском машиностроительном заводе и откладывал «по копейке на будущее». Весной мужчина умер, незадолго до этого он вложил в кооператив бывшего депутата Гольдмана все свои накопления.
«Верните украденное, верните людям то, что они заслужили честным трудом», — подытоживает девушка.
Накануне пострадавшие пайщики коллективно обратились в прокуратуру. Они считают, что «краевыми властями ничего не сделано. В МВД говорят, что они делают все для возврата средств, сроки по уголовному делу продлеваются, но кроме красивых слов ничего не происходит». В прокуратуре уточнили «Проспекту Мира», что пайщики просят вернуть деньги.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране, однако точное местоположение неизвестно. Он якобы «предпринимает однозначные шаги, чтобы свое местоположение не зафиксировать».
Брата жены Гольдмана получил условный срок за то, что зарегистрировал на себя фирму по просьбе бизнесмена, чтобы сам агромагнат выводил деньги.