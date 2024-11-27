Дочь умершего вкладчика кооператива Гольдмана обратилась к беглому экс-депутату

Накануне пострадавшие пайщики коллективно обратились в прокуратуру. Они считают, что «краевыми властями ничего не сделано. В МВД говорят, что они делают все для возврата средств, сроки по уголовному делу продлеваются, но кроме красивых слов ничего не происходит». В прокуратуре уточнили «Проспекту Мира», что пайщики просят вернуть деньги.