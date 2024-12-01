Подключите льготный тариф: красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества

Posted 1 декабря, 07:35
Published 1 декабря, 07:35
Modified 1 декабря, 07:37
Updated 1 декабря, 07:37
Как рассказали в МВД, теперь мошенники звонят красноярцам и выдают себя за представителей компании «Энергосбыт». Они предлагают заменить прибор учета и подключить «льготный тариф».
Мошенники убеждают жителей установить вредоносное программное обеспечение, имитирующее мобильное приложение «Энергосбыта».
«После его установки смартфон полностью переходит под управление злоумышленников. Им становятся известны все данные, в том числе связанные с банковскими приложениями», — объяснили в полиции.
Красноярцев просят соблюдать меры безопасности, быть внимательными и не доверять телефонным звонкам незнакомцев.