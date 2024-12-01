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Posted 1 декабря, 07:35

Published 1 декабря, 07:35

Modified 1 декабря, 07:37

Updated 1 декабря, 07:37

Подключите льготный тариф: красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества

Подключите льготный тариф: красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества

1 декабря 2024, 07:35
Фото: 1MI.
Мошенники начали использовать новую схему для похищения денежных средств. Об этом заявили в краевой полиции.

Как рассказали в МВД, теперь мошенники звонят красноярцам и выдают себя за представителей компании «Энергосбыт». Они предлагают заменить прибор учета и подключить «льготный тариф».

Мошенники убеждают жителей установить вредоносное программное обеспечение, имитирующее мобильное приложение «Энергосбыта».

«После его установки смартфон полностью переходит под управление злоумышленников. Им становятся известны все данные, в том числе связанные с банковскими приложениями», — объяснили в полиции.

Красноярцев просят соблюдать меры безопасности, быть внимательными и не доверять телефонным звонкам незнакомцев.

  • До этого мы рассказывали о 35-летней жительнице Зеленогорска, которая хотела помочь подруге вывести деньги с «криптобиржи» и потеряла три миллиона рублей.
  • С начала 2024 года жертвами мошенников стали 11 387 жителей Красноярского края. Они отдали аферистам больше 3,09 миллиарда рублей.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мошенники#Полиция#Красноярский край#Мошенничество
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