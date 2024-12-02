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Posted 2 декабря, 06:01

Published 2 декабря, 06:01

Modified 2 декабря, 08:50

Updated 2 декабря, 08:50

Санаторий с лесом в Удачном собираются застроить коттеджами? Его разделили на части

Санаторий с лесом в Удачном собираются застроить коттеджами? Его разделили на части

2 декабря 2024, 06:01
Фото: Google maps.
В Красноярске владелец бывшего санатория «Енисей», который находится в Удачном около резиденции губернатора, размежевал территорию на множество отдельных участков. Один большой участок площадью почти в 20 гектар разделили на более чем сорок участков.

Внимание на это обратило издание Ngs24.ru, сравнив июльские выписки из Росреестра с нынешним видом кадастровой карты. Большая часть территории покрыта сосновым лесом, а ближе к берегу стоят три объекта культурного наследия.

Участок разбили на примерно по 1,5-2 тысячи квадратных метров каждый, а также оставили три более крупных участка в 11, 19 и 23 тысячи квадратов. При этом участки стоят группами, а между ними оставлены подъездные пути.

«Это похоже на межевание коттеджного поселка „Сосны“. Там тоже участки по паре тысяч квадратов стоят небольшими кварталами, а между ними проходит общая дорога», — отмечают журналисты.
Фото: Ngs24.ru

В 2004 году санаторий купил бизнесмен Александр Горностаев, который построил коттеджный поселок «Сосны» и таун-хаусы в Удачном. Он был директором строительной фирмы «Инком-Сосны».

В 2019 году «Инком-Сосны» презентовала проект по застройке санатория. Там хотели построить элитный жилой и оздоровительный комплекс.

Фото: sibdom.ru

В генплане с 2016 года эта земля считалась рекреационной, то есть строить на ней было нельзя. В 2022 году в Красноярске разрабатывали новый генплан, и тот же инвестор обратился к городским властям с просьбой поменять назначение земли, однако ему отказали.

В новом генплане, как указывают журналисты, у территории пока сохраняется рекреационный статус. Ее могут использовать для объектов оздоровления и туризма.

Сейчас санаторий находится в собственности у фирмы ООО «Экопарк Енисей Девелопмент», которая аффилирована с «Инком-Соснами» через московское АО «Кетер».

Глава фирмы «Экопарк Енисей Девелопмент» Дмитрием Крюковым летом этого года заявлял журналистам, что территорию могут использовать в качестве санатория, профилактория и база отдыха.

В недавнем разговоре с журналистами Крюков отказался отвечать на вопрос о межевании территории и заявил, что коттеджи строить на рекреационной земле нельзя.

«Тем не менее мы знаем о законных механизмах, с помощью которых собственник земли может поменять ее назначение на другое. Так, например, земля на Плодово-Ягодной станции была переведена в земли под жилую застройку», — пишут журналисты.
  • Ранее стало известно, что владелец завода холодильников «Бирюса» собрался строить многоквартирный дом в Удачном.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Лес#База отдыха#Застройка#Росреестр#Культурное наследие#Удачное
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