В Красноярском крае «Мазда» вылетела с трассы. Пострадали 5 человек

Posted 2 декабря, 02:57
Published 2 декабря, 02:57
Modified 2 декабря, 03:29
Updated 2 декабря, 03:29
Все произошло накануне, 1 декабря. Предварительно, 76-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и автомобиль улетел с трассы в кювет, после чего опрокинулся на крышу.
В результате пострадали 4 пассажиров и водитель, их госпитализировали в районную больницу для уточнения диагнозов.
В Госавтоинспекции сообщили, что пассажиров спасло то, что все они были пристегнуты ремнями безопасности.
Сейчас сотрудники ДПС выясняют, что именно стало причиной аварии.