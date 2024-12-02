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Posted 2 декабря, 02:57

Published 2 декабря, 02:57

Modified 2 декабря, 03:29

Updated 2 декабря, 03:29

В Красноярском крае «Мазда» улетела с трассы и опрокинулась на крышу

В Красноярском крае «Мазда» вылетела с трассы. Пострадали 5 человек

2 декабря 2024, 02:57
Фото: t.me/gibdd124.

В Красноярском крае «Мазда» улетела с трассы и опрокинулась на крышу

В Красноярском крае на трассе Богучаны — Манзя произошла авария, в которой пострадали 5 человек.

Все произошло накануне, 1 декабря. Предварительно, 76-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и автомобиль улетел с трассы в кювет, после чего опрокинулся на крышу.

Фото: t.me/gibdd124

В результате пострадали 4 пассажиров и водитель, их госпитализировали в районную больницу для уточнения диагнозов.

В Госавтоинспекции сообщили, что пассажиров спасло то, что все они были пристегнуты ремнями безопасности.

Сейчас сотрудники ДПС выясняют, что именно стало причиной аварии.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярский край#ГИБДД#Пассажиры#Пострадавшие#Водитель
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