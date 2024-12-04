Компания одного из богатейших красноярцев провалила дорожный ремонт в Дивногорске

Posted 4 декабря, 03:22
Published 4 декабря, 03:22
Modified 4 декабря, 03:22
Updated 4 декабря, 03:22
Мэр Дивногорска Сергей Егоров в своих соцсетях рассказал, что администрация в одностороннем порядке расторгла договор с красноярской компанией ООО «Агат», которая занималась дорожным ремонтом на улице Бориса Полевого.
«Ни копейки по этому контракту из бюджета выплачено не будет. На протяжении всего срока исполнения контракта мы были вынуждены вести с ООО „Агат“ претензионную работу.
Нарушений была масса: срыв сроков выполнения ремонта, ненадлежащее качество работы, использование материалов несоответствующих, прописанным в контракте».
Одним из владельцев ООО «Агат» является Алексей Гурьянов. Также промышленник и его семья владеют холдингом «Сибзолото», куда входят скандальная артель старателей «Сисим» и ряд других, чуть менее скандальных артелей.
Алексей Гурьянов занял 6 место в списке самых богатых красноярцев в 2024 году.
Егоров отмечает, что компания так и не завершила ремонт улицы, а одна из проб показала, что уложенный асфальт не соответствует качеству.
В итоге мэрия Дивногорска внесла красноярскую фирму в реестр недобросовестных поставщиков, а сумму контракта на дорожный ремонт улицы вернули в краевой бюджет.