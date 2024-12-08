Психолог рассказала, почему женщины выбирают карьеру, а не роды

Posted 8 декабря, 12:32
Published 8 декабря, 12:32
Modified 8 декабря, 12:49
Updated 8 декабря, 12:49
Об этом высказалась замдиректора института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава России Екатерина Орлова.
По словам Орловой, это связано с несколькими факторами, которые актуальны для нашего времени. Во-первых, изменение социальных парадигм и стереотипов подталкивает многих женщин к самореализации за пределами семьи.
«В условиях глобализации и распространения информации идеи о равноправии и независимости становятся более доступными и привлекательными».
Во-вторых, по мнению психолога, неопределенность на рынке труда подталкивает молодых людей искать стабильность не только в личных отношениях, но и в профессиональной сфере.
«Многие женщины стремятся к финансовой независимости, что побуждает их вставать на путь высоких карьерных достижений и активно участвовать в продвижении по служебной лестнице. Многие россиянки осознают, что успешная карьера может обеспечить им не только стабильность, но и свободу в выборе жизненного пути».
В-третьих, это доступность образования и карьерных возможностей. Большое количество женщин получает высшее образование и стремится реализовать на практике свои навыки, что становится важной частью их идентичности.
«Кроме того, убедительные примеры успешных женщин, занимающихся бизнесом, наукой, политикой и искусством, формируют новые образцы поведения и жизненные ориентиры. Социальные сети и масс-медиа активно способствуют распространению этих образцов, вдохновляя девушек на достижения в профессиональной сфере».
Отдельно психолог поговорила о том, почему, когда заходит речь о низкой рождаемости, вину за это перекладывают на женщин, а мужчин не упоминают. По мнению Екатерины Орловой, это связано со стереотипом о том, что женщина — главная хранительница домашнего очага и ответственная за продолжение рода.
«Мужская роль в семье часто оказывается неопределенной или второстепенной, в результате чего их вклад в вопрос рождаемости недооценён. Низкая рождаемость становится отражением не только выбора женщин, но и общей социальной структуры, где формулирование роли мужчины нуждается в уточнении и четкой характеризации».
Специалист считает, что важно пересматривать стереотипы и стремиться к равноправию в семейных и общественных обязанностях.
На днях депутаты заксобрания Красноярского края в первом чтении приняли законопроект о запрете «склонения» женщин к аборту. В пояснительной записке указано, что в регионе на 26401 ребенка, рожденного в 2022 году, приходится 9311 абортов.
Причинами абортов женщины в первую очередь указали проблемы с деньгами:
Ранее в России приняли закон о запрете чайлдфри. Запрещается «пропаганда» осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Штрафы за нарушение составят до 5 миллионов рублей.