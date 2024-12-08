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Posted 8 декабря, 12:32

Published 8 декабря, 12:32

Modified 8 декабря, 12:49

Updated 8 декабря, 12:49

Психолог рассказала, почему женщины выбирают карьеру, а не роды

Психолог рассказала, почему женщины выбирают карьеру, а не роды

8 декабря 2024, 12:32
Фото: 1MI.
Клинический психолог назвала несколько причин, почему женщины в России стали чаще выбирать работу, а не рожать детей.

Об этом высказалась замдиректора института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава России Екатерина Орлова.

По словам Орловой, это связано с несколькими факторами, которые актуальны для нашего времени. Во-первых, изменение социальных парадигм и стереотипов подталкивает многих женщин к самореализации за пределами семьи.

«В условиях глобализации и распространения информации идеи о равноправии и независимости становятся более доступными и привлекательными».

Во-вторых, по мнению психолога, неопределенность на рынке труда подталкивает молодых людей искать стабильность не только в личных отношениях, но и в профессиональной сфере.

«Многие женщины стремятся к финансовой независимости, что побуждает их вставать на путь высоких карьерных достижений и активно участвовать в продвижении по служебной лестнице. Многие россиянки осознают, что успешная карьера может обеспечить им не только стабильность, но и свободу в выборе жизненного пути».

В-третьих, это доступность образования и карьерных возможностей. Большое количество женщин получает высшее образование и стремится реализовать на практике свои навыки, что становится важной частью их идентичности.

«Кроме того, убедительные примеры успешных женщин, занимающихся бизнесом, наукой, политикой и искусством, формируют новые образцы поведения и жизненные ориентиры. Социальные сети и масс-медиа активно способствуют распространению этих образцов, вдохновляя девушек на достижения в профессиональной сфере».

Отдельно психолог поговорила о том, почему, когда заходит речь о низкой рождаемости, вину за это перекладывают на женщин, а мужчин не упоминают. По мнению Екатерины Орловой, это связано со стереотипом о том, что женщина — главная хранительница домашнего очага и ответственная за продолжение рода.

«Мужская роль в семье часто оказывается неопределенной или второстепенной, в результате чего их вклад в вопрос рождаемости недооценён. Низкая рождаемость становится отражением не только выбора женщин, но и общей социальной структуры, где формулирование роли мужчины нуждается в уточнении и четкой характеризации».

Специалист считает, что важно пересматривать стереотипы и стремиться к равноправию в семейных и общественных обязанностях.

На днях депутаты заксобрания Красноярского края в первом чтении приняли законопроект о запрете «склонения» женщин к аборту. В пояснительной записке указано, что в регионе на 26401 ребенка, рожденного в 2022 году, приходится 9311 абортов.

Причинами абортов женщины в первую очередь указали проблемы с деньгами:

  • материальные трудности — 35%;
  • финансовую неустойчивость семьи — 15,6%;
  • психологические проблемы — 10,6%;
  • жилищные проблемы — 8,4%;
  • отсутствие работы — 6,6%;
  • карьера или боязнь потерять работу — 3,8%;
  • отсутствие мест в детских садах — 0,3%.

Ранее в России приняли закон о запрете чайлдфри. Запрещается «пропаганда» осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Штрафы за нарушение составят до 5 миллионов рублей.

  • Красноярский край достиг исторического дна по уровню рождаемости. Такого не было с 1999 года. За январь–июнь 2024 года коэффициент рождаемости в крае составил 8,8 рождения на 1000 человек. До этого самый низкий показатель в регионе зафиксировали в 1999 году — он составил около 9 рождений на 1000 человек.
  • Аналогичная ситуация наблюдается в целом в стране, но на Кавказе и еще в паре регионов фиксируют прирост рождаемости.
  • Власти и эксперты обсуждают проблемы. Некоторые даже предлагают радикальные решения. Например, директор института социально-экономических исследований финансового университета Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен составлять 30-40 тысяч рублей. Красноярцы в ответ заявили, что у них такие зарплаты.
  • В Красноярском крае ввели новую выплату. С 2025 года матерям будут выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка до 23 лет.
#Общество#Работа#Женщины#Роды#Психолог#Карьера
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