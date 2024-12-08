Психолог рассказала, почему женщины выбирают карьеру, а не роды

Отдельно психолог поговорила о том, почему, когда заходит речь о низкой рождаемости, вину за это перекладывают на женщин, а мужчин не упоминают. По мнению Екатерины Орловой, это связано со стереотипом о том, что женщина — главная хранительница домашнего очага и ответственная за продолжение рода.