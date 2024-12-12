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Posted 12 декабря, 01:54

Published 12 декабря, 01:54

Modified 12 декабря, 05:30

Updated 12 декабря, 05:30

В Красноярске вырыли около километра будущего метро

В Красноярске вырыли около километра будущего метро

12 декабря 2024, 01:54
Фото: t.me/metrovkrsk.
Сюжет
Строительство метро
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что два тоннелепроходческих комплекса — «Екатерина» и «Соломея» — в общей сложности прошли около километра пути.

Во время прямой линии 11 декабря Котюков рассказал, что сейчас работы идет реализация первого этапа строительство метро — это шесть станций и 5 перегонов от Высотной до Шахтеров.

На вопрос красноярки о том, можно ли будет пересаживаться на метро с электрички в районе железнодорожного вокзала, Котюков заявил, что такая возможность точно будет.

«Если говорить про ж/д вокзал, то это один из самых сложных этапов. Нужно увязать существующую дорожную инфраструктуру, не нарушив ее, и обеспечить правильные проектные решения для прохождения под железнодорожными путями линии метротрамвая.
Если говорить об устройстве станции, то она будет интегрирована с ж/д вокзалом. Возможность перехода от ж/д вокзала до станции метро будет реализован. Однако метротрамвай не будет ходить по ж/д путям, по которым курсируют электрички и поезда».

Кроме того, Михаил Котюков объяснил, что уже понятно, что первого этапа недостаточно и он не решит всех проблем.

Поэтому власти сейчас власти ведут диалог с проектировщиком красноярского метро о проектировании второго этапа.

  • Ранее урбанист посчитал, что себестоимость одной поездки в красноярском метро составит 83 рубля.
  • На строительство метротрама потратят больше 87 миллиардов рублей.
  • Краевые власти утверждают, что метро в Красноярске появится в 2026 году.
  • Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.
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