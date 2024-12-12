В Красноярске вырыли около километра будущего метро

Posted 12 декабря, 01:54
Published 12 декабря, 01:54
Modified 12 декабря, 05:30
Updated 12 декабря, 05:30
Во время прямой линии 11 декабря Котюков рассказал, что сейчас работы идет реализация первого этапа строительство метро — это шесть станций и 5 перегонов от Высотной до Шахтеров.
На вопрос красноярки о том, можно ли будет пересаживаться на метро с электрички в районе железнодорожного вокзала, Котюков заявил, что такая возможность точно будет.
«Если говорить про ж/д вокзал, то это один из самых сложных этапов. Нужно увязать существующую дорожную инфраструктуру, не нарушив ее, и обеспечить правильные проектные решения для прохождения под железнодорожными путями линии метротрамвая.
Если говорить об устройстве станции, то она будет интегрирована с ж/д вокзалом. Возможность перехода от ж/д вокзала до станции метро будет реализован. Однако метротрамвай не будет ходить по ж/д путям, по которым курсируют электрички и поезда».
Кроме того, Михаил Котюков объяснил, что уже понятно, что первого этапа недостаточно и он не решит всех проблем.
Поэтому власти сейчас власти ведут диалог с проектировщиком красноярского метро о проектировании второго этапа.