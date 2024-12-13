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Posted 13 декабря, 01:07

Published 13 декабря, 01:07

Modified 13 декабря, 03:01

Updated 13 декабря, 03:01

Синоптики пообещали красноярцам в выходные теплую погоду

Красноярцев в выходные ждет потепление до -1. Публикуем прогноз

13 декабря 2024, 01:07
Фото: prmira.ru.

Синоптики пообещали красноярцам в выходные теплую погоду

Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 14 и 15 декабря.

По данным сервиса gismeteo, в субботу, 14 декабря, в утренние часы в Красноярске будет -4. Днем температура воздуха составит -1 градус, вечером -2. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -4.

Утром 15 декабря прогнозируется около -4. Днем температура воздуха будет не больше -2 градусов. Вечером похолодает до -5. В субботу и воскресенье в Красноярске будет пасмурно и без осадков.

Предварительно, в понедельник, 16 декабря, в Красноярске в дневные часы прогнозируется мокрый снег и около -2 градусов.

Фото: gismeteo.ru
  • До этого Дмитрий Ульянов заявил, что теплая погода в Красноярске задержится до понедельника, после чего наступит похолодание.
  • Подробный прогноз на декабрь можно прочесть здесь. Мы также напомнили, как правильно пользоваться автомобилем зимой, как следует одеваться и защитить свое здоровье.
  • Еще мы составили топ направлений, где красноярцы могут отдохнуть зимой у моря. Цены и примеры можно посмотреть здесь.
  • Или можно начать планировать поездку на Новый год.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Выходные#Прогноз#Потепление#Синоптики#Декабрь
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