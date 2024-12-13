Красноярцев в выходные ждет потепление до -1. Публикуем прогноз

Posted 13 декабря, 01:07
Published 13 декабря, 01:07
Modified 13 декабря, 03:01
Updated 13 декабря, 03:01
По данным сервиса gismeteo, в субботу, 14 декабря, в утренние часы в Красноярске будет -4. Днем температура воздуха составит -1 градус, вечером -2. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -4.
Утром 15 декабря прогнозируется около -4. Днем температура воздуха будет не больше -2 градусов. Вечером похолодает до -5. В субботу и воскресенье в Красноярске будет пасмурно и без осадков.
Предварительно, в понедельник, 16 декабря, в Красноярске в дневные часы прогнозируется мокрый снег и около -2 градусов.