Поезд Деда Мороза приедет в Красноярск уже в эти выходные

Posted 13 декабря, 06:30
Published 13 декабря, 06:30
Modified 13 декабря, 07:59
Updated 13 декабря, 07:59
Праздничный поезд отправился с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали из Тайшета 19 ноября.
Утром 15 декабря поезд приедет в Красноярск — он пробудет на вокзале с 10:00 до 16:00, однако гостей зовут в 9:30, уже тогда начнется развлекательная программа с прибытием поезда. В другие города края состав в этом году не поедет.
Билеты на поезд Деда Мороза и кукольное представление уже распроданы, но за 20 минут до прибытия состава начнется праздничное шоу на улице — его могут посмотреть все желающие.
Во время стоянки все желающие смогут сделать фото на фоне поезда, посетить вагон-лавку с сувенирами, фотокупе и вагон-ресторан.
«Поезд Деда Мороза» — это проект РЖД, который запустили в декабре 2021 года. В Красноярск поезд впервые приехал в 2022 году. Тут мы публиковали репортаж с прибытия поезда в 2023 году.