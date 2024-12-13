prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 06:30

Published 13 декабря, 06:30

Modified 13 декабря, 07:59

Updated 13 декабря, 07:59

Поезд Деда Мороза приедет в Красноярск уже в эти выходные

Поезд Деда Мороза приедет в Красноярск уже в эти выходные

13 декабря 2024, 06:30
Фото: prmira.ru.
Поезд Деда Мороза приедет в Красноярск уже в это воскресенье, 15 декабря.

Праздничный поезд отправился с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали из Тайшета 19 ноября.

Утром 15 декабря поезд приедет в Красноярск — он пробудет на вокзале с 10:00 до 16:00, однако гостей зовут в 9:30, уже тогда начнется развлекательная программа с прибытием поезда. В другие города края состав в этом году не поедет.

Билеты на поезд Деда Мороза и кукольное представление уже распроданы, но за 20 минут до прибытия состава начнется праздничное шоу на улице — его могут посмотреть все желающие.

Во время стоянки все желающие смогут сделать фото на фоне поезда, посетить вагон-лавку с сувенирами, фотокупе и вагон-ресторан.

«Поезд Деда Мороза» — это проект РЖД, который запустили в декабре 2021 года. В Красноярск поезд впервые приехал в 2022 году. Тут мы публиковали репортаж с прибытия поезда в 2023 году.

Читайте также:
3 минуты на ребенка: красноярцам объяснили, как будет работать резиденция Деда МорозаДо 500 тысяч за штуку: красноярцы распродают к Новому году елочные игрушки СССРКуда сходить в Красноярске, чтобы появилось новогоднее настроение? Подборка мест
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Поезд#Праздник#Новый год#Дед Мороз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика