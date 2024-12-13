prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 02:05

Published 13 декабря, 02:05

Modified 13 декабря, 02:05

Updated 13 декабря, 02:05

Суд признал недействительным контракт на строительство «Поздеев-центра»

Суд признал недействительным контракт на строительство «Поздеев-центра»

13 декабря 2024, 02:05
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Компания «Промстройинвест» не смогла отстоять право на возведение «Поздеев-центра» в Красноярске. Суд признал контракт недействительным.

В феврале 2023 года краевое УКС заключило контракты на строительство «Поздеев-центра» с ООО «Промстройинвест», которое должно было подготовить рабочий проект, провести инженерные изыскания и построить здание за 1,75 млрд рублей.

Прокурорская проверка показала, что правительство края необоснованно ограничило конкуренцию, заключив договор с компанией, как с единственным поставщиком. Отмечается, что подписание контракта не было связано с защитой национальных интересов, срочность отсутствовала.

«Заключение контракта с ООО „Промстройинвест“ привело к созданию его преимущественного положения и лишило возможности других предпринимателей реализовать свое право на участие в торгах».

Прокурор края Роман Тютюник обратился в суд с требованием признать контракт недействительным.

Суд с требованием согласился и взыскал с подрядчика неправомерно полученный аванс в размере 105,2 млн рублей, проценты за пользование деньгами в размере 16,1 млн рублей, а также проценты на сумму долга до его погашения.

Однако представители «Промстройинвеста» с решением суда не согласились и попытались обжаловать его.

В итоге третий Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы компании и только снизил сумму процентов за пользование чужими деньгами.

В конце сентября губернатор Михаил Котюков заявил, что власти передумали строить «Поздеев Центр» и хореографический колледж на Предмостной. Котюков сообщил, что там планируют построить центр технического творчества и Дворец молодежи.

Однако в схеме территориального планирования края, опубликованной 28 октября на сайте регионального правительства, эти объекты отсутствовали. В документе было указано, что в Красноярске к 2034 году планируют построить «Поздеев Центр» и хореографический колледж.

В конце октября «Проспекту Мира» в пресс-службе правительства заявили, что планы по строительству Дворца молодежи не изменились. В конце ноября стало известно, что разработку проекта Дворца молодежи завершат в 2025 году.

Читайте также:
В мэрии Красноярска рассказали, что построят на месте рынков «Луч» и «Южный»Компания одного из богатейших красноярцев откроет ТРЦ на месте кинотеатра «Строитель»За мэрией Красноярска вместо парковки построили бизнес-центр с рестораном
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Строительство#Прокуратура#Предмостная площадь#Поздеев Центр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика