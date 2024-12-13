Суд признал недействительным контракт на строительство «Поздеев-центра»

Posted 13 декабря, 02:05
Published 13 декабря, 02:05
Modified 13 декабря, 02:05
Updated 13 декабря, 02:05
В феврале 2023 года краевое УКС заключило контракты на строительство «Поздеев-центра» с ООО «Промстройинвест», которое должно было подготовить рабочий проект, провести инженерные изыскания и построить здание за 1,75 млрд рублей.
Прокурорская проверка показала, что правительство края необоснованно ограничило конкуренцию, заключив договор с компанией, как с единственным поставщиком. Отмечается, что подписание контракта не было связано с защитой национальных интересов, срочность отсутствовала.
«Заключение контракта с ООО „Промстройинвест“ привело к созданию его преимущественного положения и лишило возможности других предпринимателей реализовать свое право на участие в торгах».
Прокурор края Роман Тютюник обратился в суд с требованием признать контракт недействительным.
Суд с требованием согласился и взыскал с подрядчика неправомерно полученный аванс в размере 105,2 млн рублей, проценты за пользование деньгами в размере 16,1 млн рублей, а также проценты на сумму долга до его погашения.
Однако представители «Промстройинвеста» с решением суда не согласились и попытались обжаловать его.
В итоге третий Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы компании и только снизил сумму процентов за пользование чужими деньгами.
В конце сентября губернатор Михаил Котюков заявил, что власти передумали строить «Поздеев Центр» и хореографический колледж на Предмостной. Котюков сообщил, что там планируют построить центр технического творчества и Дворец молодежи.
Однако в схеме территориального планирования края, опубликованной 28 октября на сайте регионального правительства, эти объекты отсутствовали. В документе было указано, что в Красноярске к 2034 году планируют построить «Поздеев Центр» и хореографический колледж.
В конце октября «Проспекту Мира» в пресс-службе правительства заявили, что планы по строительству Дворца молодежи не изменились. В конце ноября стало известно, что разработку проекта Дворца молодежи завершат в 2025 году.