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Posted 19 декабря, 08:36

Published 19 декабря, 08:36

Modified 19 декабря, 08:47

Updated 19 декабря, 08:47

Суд признал банкротом компанию беглого экс-депутата Гольдмана

Суд признал банкротом компанию беглого экс-депутата Гольдмана

19 декабря 2024, 08:36
Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ПАО «УК „Голдман групп“» — компания управляет всеми активами красноярского агрохолдинга Goldman Group беглого экс-депутата Романа Гольдмана.

19 декабря компанию признали банкротом, говорится в материалах суда. Суд открыл конкурсное производство в отношении компании. Однако информация о сроках и назначении конкретного конкурсного управляющего пока не опубликована.

До этого суд признал банкротами три «дочки» холдинга — компании «ОбъединениеАгроЭлита», «ТД Мясничий» и «СибНефтьРезерв».

Ранее «Сбербанк» просил признать Гольдмана банкротом из-за долга в 615 миллионов рублей. Между ними были заключены договоры об открытии кредитной линии. Экс-депутат обязался вернуть полученные кредиты, уплатить проценты за пользование и другие предусмотренные договорами платежи. Однако Гольдман долги не погасил.

В числе кредиторов «Голдман групп» помимо Сбербанка числятся еще несколько компаний: «Регион Финанс», «Росагролизинг», Енисейский объединенный банк, Солид банк и другие. Общая сумма их требований — почти 2 млрд рублей.

  • 12 декабря обманутые пайщики кооператива «Агро вклад» экс-депутата и бизнесмена Романа Гольдмана записали обращение к прямой линии Владимира Путина. В видео они рассказали о проблемах, с которыми столкнулись во время расследования уголовного дела, которое идет с ноября 2023 года.
  • До этого в МВД сообщили, что к ним поступило 1486 заявлений от пайщиков, всех их признали потерпевшими по делу и гражданскими истцами. Допрошено 98% пострадавших. Общая сумма причиненного ущерба — больше 2 миллиардов рублей.

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране, однако точное местоположение неизвестно. В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике.

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