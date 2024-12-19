Суд признал банкротом компанию беглого экс-депутата Гольдмана

Posted 19 декабря, 08:36
Published 19 декабря, 08:36
Modified 19 декабря, 08:47
Updated 19 декабря, 08:47
19 декабря компанию признали банкротом, говорится в материалах суда. Суд открыл конкурсное производство в отношении компании. Однако информация о сроках и назначении конкретного конкурсного управляющего пока не опубликована.
До этого суд признал банкротами три «дочки» холдинга — компании «ОбъединениеАгроЭлита», «ТД Мясничий» и «СибНефтьРезерв».
Ранее «Сбербанк» просил признать Гольдмана банкротом из-за долга в 615 миллионов рублей. Между ними были заключены договоры об открытии кредитной линии. Экс-депутат обязался вернуть полученные кредиты, уплатить проценты за пользование и другие предусмотренные договорами платежи. Однако Гольдман долги не погасил.
В числе кредиторов «Голдман групп» помимо Сбербанка числятся еще несколько компаний: «Регион Финанс», «Росагролизинг», Енисейский объединенный банк, Солид банк и другие. Общая сумма их требований — почти 2 млрд рублей.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране, однако точное местоположение неизвестно. В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике.