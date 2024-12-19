«Вкусно — и точка» планирует выкупить долгострой «Эльдорадо» на Сурикова

Владельцем недостроенного здания является ООО «Торговый комплекс Эльдорадо». Сейчас департамент муниципального имущества и земельных отношений судится с компанией. Мэрия требует изъять здание у собственника и предоставить разрешение на строительство, а также проектную и техническую документацию.