«Вкусно — и точка» планирует выкупить долгострой «Эльдорадо» на Сурикова

Posted 19 декабря, 03:58
Published 19 декабря, 03:58
Modified 19 декабря, 03:58
Updated 19 декабря, 03:58
Владельцем недостроенного здания является ООО «Торговый комплекс Эльдорадо». Сейчас департамент муниципального имущества и земельных отношений судится с компанией. Мэрия требует изъять здание у собственника и предоставить разрешение на строительство, а также проектную и техническую документацию.
В 2020 году мэрия пыталась отсудить здание, но компания выиграла дело — ей позволили продлить договор аренды до 2024 года.
На встрече с журналистами Логинов рассказал, что представители «Вкусно — и точка» заинтересованы в покупке долгостроя на улице Сурикова.
Как пишет издание «Деловой квартал» со ссылкой на слова мэра, владельцы сети планируют создать из него офис с гостиничными местами.