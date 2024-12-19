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Posted 19 декабря, 03:58

Published 19 декабря, 03:58

Modified 19 декабря, 03:58

Updated 19 декабря, 03:58

«Вкусно — и точка» планирует выкупить долгострой «Эльдорадо» на Сурикова

«Вкусно — и точка» планирует выкупить долгострой «Эльдорадо» на Сурикова

19 декабря 2024, 03:58
Фото: Alexav. 2gis.ru.
Владельцы сети «Вкусно — и точка» хотят выкупить недостроенное здание на Сурикова. Об этом заявил мэр Красноярска Владислав Логинов.

Владельцем недостроенного здания является ООО «Торговый комплекс Эльдорадо». Сейчас департамент муниципального имущества и земельных отношений судится с компанией. Мэрия требует изъять здание у собственника и предоставить разрешение на строительство, а также проектную и техническую документацию.

В 2020 году мэрия пыталась отсудить здание, но компания выиграла дело — ей позволили продлить договор аренды до 2024 года.

На встрече с журналистами Логинов рассказал, что представители «Вкусно — и точка» заинтересованы в покупке долгостроя на улице Сурикова.

Как пишет издание «Деловой квартал» со ссылкой на слова мэра, владельцы сети планируют создать из него офис с гостиничными местами.

  • Здание на Сурикова начали строить в 2005 году как торговый комплекс «Эльдорадо», его проект появился еще в 1999-м. Начать стройку мешал памятник архитектуры — усадьба Потылицына, первого городского головы. Ее снесли — как оказалось позже, незаконно.
  • Стройка остановилась, затем в 2015 году из недостроя решили сделать гостиницу, но и этот план не реализовался.
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