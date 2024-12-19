Фирма красноярского депутата построит новый сквер в Советском районе

Posted 19 декабря, 03:29
Published 19 декабря, 03:29
Modified 19 декабря, 07:18
Updated 19 декабря, 07:18
В департаменте градостроительства рассказали, что новый сквер появится рядом с домом на улице Алексеева, 11.
Благоустройство территории за свой счет выполнит компания «Красземпроект» — она принадлежит депутату краевого заксобрания Захару Енджиевскому.
В сквере высадят рябины, сирень, калину, ель, а из кизильника сделают живую изгородь. Там планируют выложить тропинки из брусчатки, поставить скамейки с урнами, а также создать небольшую экопарковку.
Работы стартуют весной 2025 года, когда в Красноярске установится теплая погода.