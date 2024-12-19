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Posted 19 декабря, 03:29

Published 19 декабря, 03:29

Modified 19 декабря, 07:18

Updated 19 декабря, 07:18

Фирма красноярского депутата построит новый сквер в Советском районе

Фирма красноярского депутата построит новый сквер в Советском районе

19 декабря 2024, 03:29
Фото: t.me/gradvestnik.
В Красноярске в Советском районе в 2025 году создадут новый сквер. Строительством займется компания депутата краевого заксобрания.

В департаменте градостроительства рассказали, что новый сквер появится рядом с домом на улице Алексеева, 11.

Благоустройство территории за свой счет выполнит компания «Красземпроект» — она принадлежит депутату краевого заксобрания Захару Енджиевскому.

Видео: t.me/gradvestnik.

В сквере высадят рябины, сирень, калину, ель, а из кизильника сделают живую изгородь. Там планируют выложить тропинки из брусчатки, поставить скамейки с урнами, а также создать небольшую экопарковку.

Работы стартуют весной 2025 года, когда в Красноярске установится теплая погода.

  • До этого мы рассказывали, что один из богатейших застройщиков края и депутат заксобрания — Захар Енджиевский решил пойти на СВО.
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