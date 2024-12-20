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Posted 20 декабря, 12:17

Published 20 декабря, 12:17

Modified 20 декабря, 17:51

Updated 20 декабря, 17:51

У соседей лучше, обидно! Красноярка раскритиковала новогоднюю иллюминацию в городе

У соседей лучше, обидно! Красноярка раскритиковала новогоднюю иллюминацию в городе

20 декабря 2024, 12:17
Фото: мэрия Красноярска.
Красноярка и экс-журналистка Анастасия Богомолова раскритиковала новогоднюю подсветку, которую включают в городе в последние годы.

Богомолова посвятила иллюминации пост в своем телеграм-канале «Богомолова пишет». Она пишет, что её «недовольство — в рукотворной захудалости Красноярска последних лет».

«Центр города К хорош — у нас и модерн, и готика, и ампир, и бизнес в локации впрягается, и люди наряжаются. Только зимой здесь всё грустнее — обшарпаннее здания, реже деревья, унылее иллюминация».
Фото: t.me/bogomolova_love

Как пишет Богомолова, накануне её супруг мой привез из сибирской командировки фото «сверкуче-блескучих» центральных улицОмска, Новосибирска и Кемерово.

«Тут уже стало обидно. В интернете смеются над Омском — город-мем, не Сибирь и не Урал, — отвергнутый и чужой среди своих аки Дон Ширли из „Зеленой мили“. А в Омске меж тем дешево и фотогенично гулять зимой туристу».
Фото: t.me/bogomolova_love
«У Новосибирска, говорят, нет вкуса — разрозненный базар-вокзал, недостолица Сибири, — а центральная улица встречает туриста аки рождённого младенца. Ярко, холодно, страшно красиво».
Фото: t.me/bogomolova_love
«Бюджет Кузбасса в этом году ушел в минус похлеще Новосибирска, Омска и Красноярска вместе взятых. Но политической воли на новогоднее настроение в центре Кемерово хватило».
Фото: t.me/bogomolova_love

По словам Богомоловой, она верит в теорию малых дел — когда кто-то делает что-то классное для себя, другие подтягиваются. При этом «сваливать большие и малые дела на горожан, бизнес, волю божью» — что-то инфантильное, говорит она.

  • Ранее красноярцы жаловались на нехватку ледовых горок в их районах. Например, на весь микрорайон Солнечный горка всего одна.
  • Не нравится красноярцам и главная елка на острове Татышев. Они считают, что лучше установить маленькое, но красивое дерево, чем огромное, но «безвкусное».
А вам нравится новогодняя иллюминация в Красноярске?
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