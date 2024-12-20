У соседей лучше, обидно! Красноярка раскритиковала новогоднюю иллюминацию в городе

Posted 20 декабря, 12:17
Published 20 декабря, 12:17
Modified 20 декабря, 17:51
Updated 20 декабря, 17:51
Богомолова посвятила иллюминации пост в своем телеграм-канале «Богомолова пишет». Она пишет, что её «недовольство — в рукотворной захудалости Красноярска последних лет».
«Центр города К хорош — у нас и модерн, и готика, и ампир, и бизнес в локации впрягается, и люди наряжаются. Только зимой здесь всё грустнее — обшарпаннее здания, реже деревья, унылее иллюминация».
Как пишет Богомолова, накануне её супруг мой привез из сибирской командировки фото «сверкуче-блескучих» центральных улицОмска, Новосибирска и Кемерово.
«Тут уже стало обидно. В интернете смеются над Омском — город-мем, не Сибирь и не Урал, — отвергнутый и чужой среди своих аки Дон Ширли из „Зеленой мили“. А в Омске меж тем дешево и фотогенично гулять зимой туристу».
«У Новосибирска, говорят, нет вкуса — разрозненный базар-вокзал, недостолица Сибири, — а центральная улица встречает туриста аки рождённого младенца. Ярко, холодно, страшно красиво».
«Бюджет Кузбасса в этом году ушел в минус похлеще Новосибирска, Омска и Красноярска вместе взятых. Но политической воли на новогоднее настроение в центре Кемерово хватило».
По словам Богомоловой, она верит в теорию малых дел — когда кто-то делает что-то классное для себя, другие подтягиваются. При этом «сваливать большие и малые дела на горожан, бизнес, волю божью» — что-то инфантильное, говорит она.