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Posted 25 декабря, 07:16

Published 25 декабря, 07:16

Modified 25 декабря, 08:52

Updated 25 декабря, 08:52

Стало известно, как будут работать красноярские ТЦ в праздники

Как будут работать красноярские ТЦ в новогодние праздники: график

25 декабря 2024, 07:16
Фото: 2gis.ru.

Стало известно, как будут работать красноярские ТЦ в праздники

В Красноярске торговые центры изменят свой график. Рассказываем, как они будут работать до и после праздников.

В ТРЦ «Планета» 31 декабря магазины будут работать с 10:00 до 20:00. 1 января торговые точки будут работать с 13:00 до 22:00. Со 2 января они вернутся к привычному графику.

Гипермаркет «О’кей» в «Планете» с 27 декабря по 30 декабря работает круглосуточно, а 31 декабря — с 00:00 до 21:00. 1 января магазин будет работать с 13:00 до 23:00.

ТЦ «Июнь» 31 декабря будет работать до 18:00, только кинотеатр «Мори Синема» в этот день закроется в 20:00. 1 января в ТЦ будет работать только кинотеатр и один из детских центров. С 2 января — обычный график.

ТРК «Комсомолл» 31 декабря будет открыт с 10:00 до 19:00. 1 января большинство магазинов будет закрыто. Со 2 января в обычном режиме.

Торговый центр «Красноярье» 31 декабря будет работать в обычном режиме — с 10:00 до 20:00. 1 января здание будет закрыто, а со следующего дня начнет работать как прежде.
ТЦ «Зеленый» 31 декабря будет открыт с 10:00 до 19:00. 1 и 2 января — выходные. С 3 января центр начнет работать в обычном режиме.

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