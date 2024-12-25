Как будут работать красноярские ТЦ в новогодние праздники: график

Posted 25 декабря, 07:16
Published 25 декабря, 07:16
Modified 25 декабря, 08:52
Updated 25 декабря, 08:52
В ТРЦ «Планета» 31 декабря магазины будут работать с 10:00 до 20:00. 1 января торговые точки будут работать с 13:00 до 22:00. Со 2 января они вернутся к привычному графику.
Гипермаркет «О’кей» в «Планете» с 27 декабря по 30 декабря работает круглосуточно, а 31 декабря — с 00:00 до 21:00. 1 января магазин будет работать с 13:00 до 23:00.
ТЦ «Июнь» 31 декабря будет работать до 18:00, только кинотеатр «Мори Синема» в этот день закроется в 20:00. 1 января в ТЦ будет работать только кинотеатр и один из детских центров. С 2 января — обычный график.
ТРК «Комсомолл» 31 декабря будет открыт с 10:00 до 19:00. 1 января большинство магазинов будет закрыто. Со 2 января в обычном режиме.
Торговый центр «Красноярье» 31 декабря будет работать в обычном режиме — с 10:00 до 20:00. 1 января здание будет закрыто, а со следующего дня начнет работать как прежде.
ТЦ «Зеленый» 31 декабря будет открыт с 10:00 до 19:00. 1 и 2 января — выходные. С 3 января центр начнет работать в обычном режиме.