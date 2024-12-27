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Posted 27 декабря, 09:54

Published 27 декабря, 09:54

Modified 27 декабря, 10:26

Updated 27 декабря, 10:26

Главврач краевой больницы снова переоделся в Деда Мороза и устроил детям праздник

Главврач краевой больницы снова переоделся в Деда Мороза и устроил детям праздник

27 декабря 2024, 09:54
Главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин переоделся в Деда Мороза и поздравил маленьких пациентов.

Корчагин вместе со Снегурочкой Оксаной Пшеницкой прошелся по палатам ожогового центра. Детям показали небольшое праздничное шоу с «волшебным» туманом и подарили подарки.

Этой традиции уже 11 лет. Главврач каждый год в свой день рождения, 27 декабря, переодевается в зимнего волшебника.

В этом году детей в тяжелом состоянии в больнице на было. Во всем ожоговом отделении в преддверии праздников было всего 3 человека и одна маленькая девочка в реанимации.

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