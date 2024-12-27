Главврач краевой больницы снова переоделся в Деда Мороза и устроил детям праздник

Posted 27 декабря, 09:54
Published 27 декабря, 09:54
Modified 27 декабря, 10:26
Updated 27 декабря, 10:26
Корчагин вместе со Снегурочкой Оксаной Пшеницкой прошелся по палатам ожогового центра. Детям показали небольшое праздничное шоу с «волшебным» туманом и подарили подарки.
Этой традиции уже 11 лет. Главврач каждый год в свой день рождения, 27 декабря, переодевается в зимнего волшебника.
В этом году детей в тяжелом состоянии в больнице на было. Во всем ожоговом отделении в преддверии праздников было всего 3 человека и одна маленькая девочка в реанимации.