В Красноярске вводят режим НМУ, люди «задыхаются». Где дышится хуже всего?

По данным сервиса nebo.live, воздух загрязнен почти во всех районах Красноярска — желтым и синим датчики горят только в Академгородке и на Ключевской. Хуже всего дышится на улицах Менжинского, Декабристов, Калинина, Железнодорожников и Стасовой.