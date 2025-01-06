В Красноярске вводят режим НМУ, люди «задыхаются». Где дышится хуже всего?

Posted 6 января, 07:36
Published 6 января, 07:36
Modified 6 января, 07:43
Updated 6 января, 07:43
Режим «черного неба» введут в Красноярске с 19:00 6 января, он должен продлиться до 19:008 января. Красноярцы уже жалуются на дымку и проблемы с дыханием в соцсетях:
«На Караульной вообще запах сероводорода стоит жуткий».
«Зачем вводить режим после того, как люди начинают задыхаться? Утром нельзя было окно открыть, дышать нечем».
«На балкон выходил в 2 ночи покурить, и уже был смог. До этого часов в 11 вечера выходил, ничего не было».
По данным сервиса nebo.live, воздух загрязнен почти во всех районах Красноярска — желтым и синим датчики горят только в Академгородке и на Ключевской. Хуже всего дышится на улицах Менжинского, Декабристов, Калинина, Железнодорожников и Стасовой.
Датчики минэкологии края фиксируют превышения только в Северном. Там автоматизированный пункт показывает превышение в 1,32.
Датчики в Покровке, Черемушках, Кировском, Солнечном и в Березовке горят зеленым. Другие датчики не работают.