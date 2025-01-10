Красноярки устроили разборки из-за собаки. Дело дошло до суда

О ситуации рассказывает издание sibnovosti.ru. К ним обратилась красноярка Татьяна. Она рассказала, что в 2022 году она и её подруга Рена ехали вместе в машине. На дороге они заметили собаку с подбитым глазом в ошейнике, но без хозяина. Подруги погрузили животное в автомобиль. Они пытались найти животному хозяев в соцсетях, но никто не откликнулся — женщины решили оставить собаку себе, назвали её Норой. Нора жила на две квартиры. Неделю-две у Татьяны, затем столько же у Рены.