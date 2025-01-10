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Posted 10 января, 07:40

Published 10 января, 07:40

Modified 10 января, 08:22

Updated 10 января, 08:22

Красноярки устроили разборки и судятся из-за собаки

Красноярки устроили разборки из-за собаки. Дело дошло до суда

10 января 2025, 07:40
Фото: t.me/krassled / sibnovosti.ru.

Красноярки устроили разборки и судятся из-за собаки

Две девушки нашли собаку на улице и оставили ее себе. Однако они поругались и теперь не могут решить, с кем останется животное. Дело дошло до нападений и суда.

О ситуации рассказывает издание sibnovosti.ru. К ним обратилась красноярка Татьяна. Она рассказала, что в 2022 году она и её подруга Рена ехали вместе в машине. На дороге они заметили собаку с подбитым глазом в ошейнике, но без хозяина. Подруги погрузили животное в автомобиль. Они пытались найти животному хозяев в соцсетях, но никто не откликнулся — женщины решили оставить собаку себе, назвали её Норой. Нора жила на две квартиры. Неделю-две у Татьяны, затем столько же у Рены.

По словам татьяны, в 2023 году отношения между ними с Реной испортились. Собака осталась жить с Татьяной на постоянной основе, но Рена периодически забирала ее себе на время по согласованию.

Фото: sibnovosti.ru

В феврале 2024 года, заявляет красноярка, Рена попыталась проникнуть в её квартиру «с целью похитить собаку».

«Дверь она открыть не смогла, потому что в то время у меня проживали друзья, которые и сообщили мне об этом происшествии. Заявление в полицию я подавать не стала. Судя по всему, эта неудачная попытка похитить собаку сильно разозлила Рену. После этого инцидента мы ещё раз обсудили вопрос о том, что Нора останется со мной», — говорит Татьяна.

В марте 2024 девушка попросила Татьяну привести Нору ей на пару дней, та привезла, но Рена ее не вернула.

«После этого, со слов Рены, она поставила Норе чип и заявила, что, согласно документам, собака принадлежит ей. Всюду меня заблокировала и на контакт не выходит», — продолжает Татьяна.

Забрать животное назад удалось в июне. Чипа у собаки Татьяна не нашла, после чего поставила ей уже свой, чтобы потом доказать на суде право собственности.

«После этого она со своими друзьями устроила травлю, распространяя ложную информацию в социальных сетях, пабликах и чатах, а также в СМИ, пользуясь своей публичностью. Я пыталась договориться и найти компромисс, однако Рена на контакт не шла. О чём-либо договориться оказалось невозможным. Более того, Рена со своими соседями и братом организовали регулярную слежку, я постоянно видела их во дворе своего дома, — заявила Татьяна.

Летом 2024 Татьяна подала в суд, чтобы Нору признали ее собственностью. Суд вынес положительное решение о признании права на собаку, но Рена подала на апелляцию. Заседание назначили на февраль 2025.

3 сентября 2024 года, утверждает Татьяна, Рена с друзьями напали на нее у дома, пытаясь отнять собаку.

«При этом брат Рены ударил меня и преднамеренно совершил наезд на меня, а также угрожал расправой, если я не отдам им собаку. Приехавший наряд полиции сопроводил всех в отдел полиции № 11. Нору мне вернули после предъявления решения суда. Я написала заявление о попытке ограбления и наезде, предоставив документы судмедэкспертизы о полученных травмах. Однако участковый отказал в возбуждении дела за отсутствием состава преступления», — говорит Татьяна.

25 декабря 2024 года собаку вновь похитили. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения — на кадрах видно лишь то, как Татьяна цепляется за двери машины. Внутри авто, со слов Татьяны, уже была собака. Водитель не реагирует на женщину и продолжает ехать по двору. В какой-то момент автомобиль останавливается, из него выходит мужчина и отталкивает Татьяну от двери — машина уезжает. Татьяна бежит за ней, но мужчина отталкивает женщину от авто.

Видео: t.me/krassled.

Журналисты связались с Реной. По её версии, собака принадлежит именно ей, а Татьяна никогда не была хозяйкой.

«Она ее украла и чип поставила второй. Там разбирательство с полицией долгое, поэтому Татьяна врет и поднимает резонанс. Это не общая, это моя собака по всем документам. Мы общались с Татьяной раньше, перестали общаться, и она решила мне навредить таким образом», — заявила Рена.

Юрист и детектив Татьяны, Андрей Примак, заявил «Проспекту Мира», что официальных документов у Рены нет.

«Рена по непонятным причинам решила, что животное принадлежит ей, хотя официальных документов у нее нет. Собака стоит 30 тысяч рублей, что подтверждено, полиция не хочет возбуждать дело о краже, так как для них материальную ценность Нора не имеет. Сейчас мы разрабатываем операцию по возвращению собаки законной хозяйке Татьяне», — поделился юрист.

Как изданию сообщили в полиции, Татьяна действительно написала заявление — сейчас по нему идет проверка.

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