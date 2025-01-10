В Красноярске открылась «Котеечная №1». Что это и где?

Posted 10 января, 11:57
Published 10 января, 11:57
Modified 10 января, 11:59
Updated 10 января, 11:59
Заведение заработала в районе Меги на Красрабе — в Ярцевском переулке. Владельцы пишут, что это место с «крупнейшей коллекцией котоэкспонатов» и котами.
Первый час посещения стоит 350 рублей для взрослых, 300 рублей — для детей от 4 до 14 лет, 100 рублей — для детей до 3 лет. Со второго часа — 3 рубля/минута. Можно еще заказать экскурсионное обслуживание для групп в 10–15 человек.
Для посетителей есть чай, кофе, печенье и настольные игры. Они входят в стоимость входа.
Судя по картам, в Красноярске есть и другие котокафе — «Коты и ты», «Кис-кис», «The кошки» и «Котландия».