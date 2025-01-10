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Posted 10 января, 11:57

Published 10 января, 11:57

Modified 10 января, 11:59

Updated 10 января, 11:59

В Красноярске открылась «Котеечная №1». Что это и где?

В Красноярске открылась «Котеечная №1». Что это и где?

10 января 2025, 11:57
Фото: vk.com/murzey_krasnoyarsk.
В Красноярске открылась «Котеечная №1» — это котокафе и арт-выставка кошек. Рассказываем подробности.

Заведение заработала в районе Меги на Красрабе — в Ярцевском переулке. Владельцы пишут, что это место с «крупнейшей коллекцией котоэкспонатов» и котами.

Первый час посещения стоит 350 рублей для взрослых, 300 рублей — для детей от 4 до 14 лет, 100 рублей — для детей до 3 лет. Со второго часа — 3 рубля/минута. Можно еще заказать экскурсионное обслуживание для групп в 10–15 человек.

Фото: vk.com/murzey_krasnoyarsk

Для посетителей есть чай, кофе, печенье и настольные игры. Они входят в стоимость входа.

Судя по картам, в Красноярске есть и другие котокафе — «Коты и ты», «Кис-кис», «The кошки» и «Котландия».

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