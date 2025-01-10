В Красноярске открылась «Котеечная №1». Что это и где?

Первый час посещения стоит 350 рублей для взрослых, 300 рублей — для детей от 4 до 14 лет, 100 рублей — для детей до 3 лет. Со второго часа — 3 рубля/минута. Можно еще заказать экскурсионное обслуживание для групп в 10–15 человек.