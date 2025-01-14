Экс-главу ГАИ Красноярского края отправили в СИЗО на два месяца

Вину Сиротинина не признает. Он заявил на суде, что «вина не доказана. За ремонт в „новой“ квартире платил деньги, указаний освободить от ответственности не давал, по второму эпизоду о сдаче экзамена помощи такой никому не оказывал», — цитируют его в прокуратуре.