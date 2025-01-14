Экс-главу ГАИ Красноярского края отправили в СИЗО на два месяца

Posted 14 января, 11:11
Published 14 января, 11:11
Modified 14 января, 11:14
Updated 14 января, 11:14
Вину Сиротинина не признает. Он заявил на суде, что «вина не доказана. За ремонт в „новой“ квартире платил деньги, указаний освободить от ответственности не давал, по второму эпизоду о сдаче экзамена помощи такой никому не оказывал», — цитируют его в прокуратуре.
Против него возбудили два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий — его подозревают в помощи знакомым с получением прав и решением проблем из-за тонировки.
По версии следствия, весной 2024 года, будучи начальником краевой ГИБДД, дал указание своим подчиненным помочь сдать теоретическую часть экзамена для получения водительских прав своему знакомому, который выполнял ремонтные работы в его квартире.
Другого знакомого привлеки к ответственности за тонировку и потребовали ее удалить. Сиротинин, по версии следствия, поручил подчиненным уничтожить указанные требования.
«Сиротинин обвиняется в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства, совершенных группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности (по 2 эпизодам)», — сообщили в пресс-службе судов.
Следователи проверяется причастность Сиротинина к другим преступлениям, в том числе продаже номеров.