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Posted 14 января, 11:11

Published 14 января, 11:11

Modified 14 января, 11:14

Updated 14 января, 11:14

Экс-главу ГАИ Красноярского края отправили в СИЗО на два месяца

Экс-главу ГАИ Красноярского края отправили в СИЗО на два месяца

14 января 2025, 11:11
Фото: МВД 24.
Бывшего начальника ГАИ Красноярского края Андрея Сиротинина отправили в СИЗО на два месяца. Прокурор считает, что «он может воспрепятствовать сбору доказательств», так как «занимал высокую должность и имеет связи, которыми может воспользоваться с целью избежать ответственности».

Вину Сиротинина не признает. Он заявил на суде, что «вина не доказана. За ремонт в „новой“ квартире платил деньги, указаний освободить от ответственности не давал, по второму эпизоду о сдаче экзамена помощи такой никому не оказывал», — цитируют его в прокуратуре.

Против него возбудили два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий — его подозревают в помощи знакомым с получением прав и решением проблем из-за тонировки.

Видео: МВД 24.

По версии следствия, весной 2024 года, будучи начальником краевой ГИБДД, дал указание своим подчиненным помочь сдать теоретическую часть экзамена для получения водительских прав своему знакомому, который выполнял ремонтные работы в его квартире.

Другого знакомого привлеки к ответственности за тонировку и потребовали ее удалить. Сиротинин, по версии следствия, поручил подчиненным уничтожить указанные требования.

«Сиротинин обвиняется в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства, совершенных группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности (по 2 эпизодам)», — сообщили в пресс-службе судов.

Следователи проверяется причастность Сиротинина к другим преступлениям, в том числе продаже номеров.

  • Ранее уголовные дела возбудили против командира полка ДПС Красноярска. По версии следствия, он брал взятки стройматериалами.
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